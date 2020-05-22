Из-за пандемии коронавируса президент США Дональд Трамп может потерпеть "историческое" поражение на выборах в ноябре 2020 года, предполагает аналитическая компания Oxford Economics.

В результате неблагоприятной экономической ситуации в США обе модели, по которым эксперты компании прогнозируют итоги президентских выборов, показывают победу кандидата от Демократической партии, сообщается в микроблоге Oxford Economics в Twitter в среду, 20 мая. При этом аналитики отмечают, что решающую роль могут сыграть явка избирателей и развитие ситуации с коронавирусом.



Согласно первой модели, осенью уровень безработицы в США превысит 13%, а среднедушевой доход упадет примерно на 6% по сравнению с прошлогодним показателем, сообщает телекомпания CNN, ознакомившаяся с докладом аналитиков. Таким образом, состояние американской экономики будет оставаться самым худшим со времен Великой депрессии конца 20-х — начала 30-х годов прошлого века, заключают в Oxford Economics.

Следующая модель рассматривает ситуацию в каждом штате в отдельности, говорится далее в сообщении CNN. На ее основании эксперты предполагают, что семь штатов, где раньше Республиканская и Демократическая партии вели активную борьбу, перейдут на сторону демократов. Речь идет об Айове, Висконсине, Мичигане, Пенсильвании, Огайо, Миссури и Северной Каролине, которые, по мнению аналитиков, особенно сильно затронут вызванные пандемией экономический спад и безработица.

Первая модель помогла предсказать итоги многих выборов в США



С помощью первой модели были верно предсказаны итоги всех выборов президента США с 1948 года, за исключением 1968 и 1976 годов. Вторая модель была разработана в 2019 году. Если бы она применялась ранее, то дала бы верный прогноз в отношении выборов президента США 2016 года и еще семи из девяти голосований, проходивших в стране с 1980 года.

По данным международной группы волонтеров Worldometers, США находится на первом месте в мире по числу выявленных заражений коронавирусом (более 1,5 млн) и летальных исходов (почти 95 тысяч). Всего на планете заразились уже свыше 5 млн человек. При этом почти 330 тысяч заболевших Covid-19 скончались, и более 2 млн человек выздоровели.