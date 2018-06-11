Исследование было опубликовано еще в марте, на Украине его представили только в июне. Презентация прошла в Украинском кризисном медиа-центре.
Как сообщил автор исследования Андерс Аслунд, Украина потеряла 100 млрд долларов из-за "российской агрессии в Крыму и на востоке страны". "Крым аннексирован Российской Федерацией. Россия несет полную юридическую ответственность за эту часть территории Украины", — отметил старший научный сотрудник Евразийского центра Atlantic Council.
"После аннексии Крыма Украина потеряла 1,4 млн гектаров земли, которые оценивают в более 1,8 млрд долларов. Кроме этого, украинские банки потеряли активы, оставшиеся в банковских отделениях — от 1,7 до 1,9 млрд долларов. Россия конфисковала "Крымэнерго", как следствие — Украина потеряла 1 млрд долларов", — следует из материалов исследования.
Также из-за боевых действий на востоке Украины была разрушена значительная часть инфраструктуры. Эксперты оценили ущерб в 9,5 млрд долларов. Кроме того, Украина из-за снижения торговли с Россией потеряла еще 14 млрд долларов.
Авторы исследования отметили, что украинские компании и физические лица, потерявшие свои активы в результате российской агрессии, вынуждены обращаться с исками в международные суды. При этом у них есть несколько способов получить компенсации за нанесенный ущерб, сообщил на презентации президент Всемирного конгресса украинцев Евгений Чолий.
По его словам, один из путей — двустороннее соглашение об инвестициях между Украиной и Россией, которое было подписано в 1998 году. "Это соглашение предусматривает, что каждая сторона будет поощрять инвесторов другой стороны осуществлять инвестиции на своей территории и позволит такие инвестиции, уважая законодательство другой стороны", — пояснил Чолий.
Согласно данным исследования, значительные финансовые потери понесла и российская сторона. После референдума о присоединении Крыма в 2014 году Россия "влила" в социальную экономику региона около 4 млрд долларов и сейчас продолжает его субсидировать, передает РБК со ссылкой на данные исследования. Так, ежегодно Москва тратит около 2 млрд долларов на поддержку полуострова. Эту сумму, составляющую всего 0,14% от текущего ВВП РФ в 1,4 трлн долларов, эксперты назвали "терпимой" для Кремля.
В мае Третейский суд в Гааге обязал Россию выплатить 159 млн долларов США 18 украинским компаниям и одному физическому лицу за потерянные активы в Крыму. Международный арбитраж признал РФ ответственной за нарушение прав украинских инвесторов после присоединения полуострова в марте 2014 года.
Российские власти признавать решение суда в Гааге отказались. В Минюсте РФ заявили, что у арбитража нет юрисдикции на рассмотрение данного иска.
Жители Страны Басков ради независимости встали в цепь длиной в 200 км (3)
Десятки тысяч жителей Страны Басков — автономного...
Безвизовый режим ЕС — Украина: изменения не только на бумаге (5)
Ровно год назад граждане Украины получили возможность...
В Австрии закрывают мечети и высылают имамов. Мусульмане обращаются в суд (1)
Лидер австрийского сообщества мусульман IGGÖ Ибрагим...
Трамп пристыдил Германию за малый вклад в финансирование НАТО (3)
Президент США Дональд Трамп считает, что страны...
Аналитики США: Украина потеряла от "российской агрессии" 100 млрд долларов (13)
Украина потеряла около 100 млрд долларов из-за...
TOP новостей
Министр: ЛЭП на северо-востоке Литвы остановят электроэнергию с БелАЭС (8)
В свете планов подписания в июне политического...
Глава комитета Сейма: На зарплату штатных учителей будет выделено еще 95 млн евро
После введения штатной оплаты труда учителей в Литве...
Литовским предпринимателям не удалось привлечь болельщиков ЧМ по футболу (44)
Предпринимателям литовских Клайпеды и Неринги не...
Третья авария: в Литве на внедорожнике перевернулись французские военные (63)
10 июня, примерно в 17.07 час., двое военнослужащих НАТО...
Доступность наркотиков в Европе растет: в Литве кокаин пробовали 2% подростков (2)
Доступность наркотиков в странах Евросоюза велика, а в...