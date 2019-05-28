Анаконда родила сама от себя

По их словам, анаконда находилась в серпентарии одна, без самцов, однако недавно у нее появились детеныши. Как отмечается, такое возможно благодаря партеногенезу — одному из видов размножения, при котором взрослый организм развивается из яйцеклетки без оплодотворения.

Большая часть потомства погибла, в живых остались двое детенышей, которые являются генетическими клонами матери.

Уточняется, что такая форма размножения характерна для насекомых. Что касается змей, то это второй случай в истории для анаконд.