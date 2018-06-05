Deutsche Welle сообщает, что в феврале правозащитники опросили более 110 свидетелей операции и осмотрели в Ракке свыше 40 мест, которые подверглись атакам с воздуха и артиллерийским обстрелам. Эксперт AI по Ближнему Востоку Ильяс Залиба возложил на США ответственность за использование невысокоточного оружия в густонаселенных районах. В соответствии с международным правом, стороны конфликта не должны наносить урон мирным жителям, отметил он. AI призвала к независимому расследованию ситуации и к выплате соразмерных компенсаций пострадавшим. В заявлении говорится, что гибель мирных жителей в ходе освобождения Ракки можно расценивать как военное преступление.

В свою очередь, официальный представитель коалиции отрицает выдвинутые в ее адрес обвинения и отмечает высокие стандарты выбора оружия и целей в ходе операции "Непоколебимая решимость". Коалиция прилагает значительные усилия по защите мирных жителей, подчеркнул ее представитель.

Операция по освобождению города

Ракка находилась под контролем ИГ с начала 2014 года, а позднее стала неофициальной столицей самопровозглашенного "халифата". Операция по освобождению Ракки началась 6 июня 2017 года. Участие в ней принимали вооруженный альянс сирийской оппозиции и курдских формирований "Силы демократической Сирии" (SDF) при воздушной поддержке США и международной антитеррористической коалиции. 17 октября представители SDF заявили об установлении полного контроля над городом.