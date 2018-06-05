Deutsche Welle сообщает, что в феврале правозащитники опросили более 110 свидетелей операции и осмотрели в Ракке свыше 40 мест, которые подверглись атакам с воздуха и артиллерийским обстрелам. Эксперт AI по Ближнему Востоку Ильяс Залиба возложил на США ответственность за использование невысокоточного оружия в густонаселенных районах. В соответствии с международным правом, стороны конфликта не должны наносить урон мирным жителям, отметил он. AI призвала к независимому расследованию ситуации и к выплате соразмерных компенсаций пострадавшим. В заявлении говорится, что гибель мирных жителей в ходе освобождения Ракки можно расценивать как военное преступление.
В свою очередь, официальный представитель коалиции отрицает выдвинутые в ее адрес обвинения и отмечает высокие стандарты выбора оружия и целей в ходе операции "Непоколебимая решимость". Коалиция прилагает значительные усилия по защите мирных жителей, подчеркнул ее представитель.
Операция по освобождению города
Ракка находилась под контролем ИГ с начала 2014 года, а позднее стала неофициальной столицей самопровозглашенного "халифата". Операция по освобождению Ракки началась 6 июня 2017 года. Участие в ней принимали вооруженный альянс сирийской оппозиции и курдских формирований "Силы демократической Сирии" (SDF) при воздушной поддержке США и международной антитеррористической коалиции. 17 октября представители SDF заявили об установлении полного контроля над городом.
Американский генерал советует не размещать баз США в Восточной Европе (6)
"Именно благодаря сплоченности своих членов НАТО —...
Расследование пожара в лондонской высотке: эвакуацию начали слишком поздно
Спустя год после смертоносного пожара в лондонской...
Посол США в Берлине поддержал правых. Германия требует объяснений (3)
Новый посол США в Германии Ричард Гренелл,...
Amnesty International возложила на США ответственность за гибель сотен мирных сирийцев (8)
По данным правозащитной организации Amnesty International , в 2017...
Проверка Савченко на полиграфе подтвердила подготовку теракта (7)
Судебно-психологическая экспертиза депутата Верховной...
TOP новостей
Новые радары: за что и как будут наказывать? (4)
Уже некоторое время в разных СМИ идут разговоры о...
Эксклюзивное интервью Моники Левински DELFI: я впервые узнала о своих литовских корнях
«Вы очень смелые, и вы не одни». Такую весть литовкам,...
В Литве СМИ могут приравнять к стратегическим предприятиям (14)
К владельцам средств массовой информации (СМИ) следует...
"Митинг у миграции": российские активисты должны будут покинуть Литву (53)
4 июня в сквере напротив здания Департамента Миграции в...
Владимир Кара-Мурза: в России перемены наступают быстро, мы должны быть к ним готовы (189)
"Мы не знаем, когда в России начнутся серьезные...