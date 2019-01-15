Amnesty International ссылается на информацию российской ЛГБТ-сети, которая распространила заявление о том, что с конца декабря было задержано около 40 человек. По словам представителя сети Игоря Кочеткова, задержания проводятся сотрудниками правоохранительных органов, а пострадавших незаконно удерживают в Аргуне. Местная полиция делает все возможное для того, чтобы они не могли выехать из республики или добиваться защиты в суде. У них отбирают документы, им угрожают фальсификацией уголовных дел как на них самих, так и на близких, а также заставляют подписывать пустые бланки.
Как пишет портал Newsru.com, началом новой волны преследований стало задержание администратора одной из групп в социальной сети "ВКонтакте" в конце декабря 2018 года. В этой группе общаются гомосексуалисты, живущие в республиках Северного Кавказа. За этим задержанием последовали и другие, информацию о которых Российская ЛГБТ-сеть начала получать в начале января 2019 года.
При этом российские власти до сих пор не провели эффективного расследования систематических преследований гомосексуальных, бисексуальных и трансгендерных людей, происходящих в Чечне начиная с весны 2017 года.
О том, что в Чечне начались новые задержания людей, принадлежащих к ЛГБТ, сообщается в группе "А У Л" в соцсети "ВКонтакте". "Прошу всех, кто еще на свободе, отнестись серьезно к этому сообщению и как можно скорее бежать из республики. Прошу обратиться к правозащитникам, СМИ, друзьям, которые вам могут помочь", — говорится в сообщении, датированном 10 января.
Пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов опроверг РБК сообщения о возобновившихся преследованиях геев. "Все это, если говорить литературным языком, неправда и дезинформация. В Чеченской Республике нет никаких тюрем и мест лишения свободы, не входящих в систему ФСИН", — заявил Каримов.
20 декабря 2018 года был опубликован доклад о тяжких нарушениях прав человека в Чеченской Республике, подготовленный профессором международного права Вольфгангом Бенедеком в рамках Московского механизма ОБСЕ.
В ходе своего расследования автор доклада опрашивал жертв, свидетелей, правозащитников и журналистов, при этом эксперту не позволили въехать в РФ. Доклад подтверждает факт систематических массовых задержаний в Чечне, незаконных удержаний в "секретных тюрьмах" и пыток. В докладе также констатируется участие в преследованиях силовых структур Чечни.
Спикер чеченского парламента Магомед Даудов, по свидетельству многочисленных жертв, непосредственно курировал антигейскую кампанию. Министр юстиции РФ Александр Коновалов, выступая весной в ООН, в ответ на требование расследовать эти преступления, заявил, что нарушений в отношении чеченских геев найти не удалось, так как российские власти не смогли найти в Чечне самих геев.
Бенедек заявил о прямой причинно-следственной связи между общей ситуацией с положением ЛГБТ-сообщества в России и многочисленными жертвами кампании в Чечне. По его словам, федеральный российский закон о так называемой пропаганде нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних был воспринят в Чечне как поощрение к прямому преследованию представителей ЛГБТ-сообщества.
Власти Чечни назвали доклад предвзятым и беспочвенным, заявив, что по материалам публикаций "отдельных СМИ" были проведены проверки, которые не подтвердили сообщения о массовых нарушениях прав человека. По словам представителей властей, визиты представителей ОБСЕ в Чечню носят формальный характер, а в итоговых докладах приводятся заранее заготовленные выводы.
"Времени почти нет". Реакция ЕС на провал договора о "брекзите" (1)
Британский парламент во вторник вечером подавляющим...
Сенат США поддержал работу над резолюцией, осуждающей снятие санкций с "Русала" (3)
Контролируемый республиканцами Сенат выступил за...
Находящийся в оппозиции парламент Венесуэлы объявил Николаса Мадуро узурпатором (2)
Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы,...
Майдан на Балканах? За что выступают протестующие в Сербии (5)
В городах Сербии снова проходят массовые демонстрации....
Целью террористов в Найроби была организованная США конференция (1)
По данным информагентств, в результате теракта в...
TOP новостей
Правительство Литвы призывает литовцев Англии возвращаться (4)
На фоне растущего беспокойства в связи с "обвальным"...
Российские каналы могут наказать за информацию о борцах за свободу Литвы (228)
Литовская Комиссия по телевидению и радиовещанию...
Глава МИД Литвы о "Брексите": никто не хочет снова открывать ящик Пандоры (45)
Правительство Литвы подготовило план действий на...
Калькулятор: сравните тарифы на услуги платежей (2)
Центробанк Литвы разработал специальный калькулятор,...
Синоптики предупреждают: опасные погодные условия охватят ряд районов (1)
В ближайшие дни в Литве погода будет неспокойная, об...