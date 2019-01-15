Международная правозащитная организация Amnesty International сообщила порталу Delfi о том, что власти Чеченской республики вызвали новую волну убийств людей, которые, по слухам, являлись геями или лесбиянками. С конца декабря, по данным организации, минимум два человека были замучены до смерти.
Demonstracija prieš gėjų engimą Čečėnijoje
© AFP / Scanpix

Amnesty International ссылается на информацию российской ЛГБТ-сети, которая распространила заявление о том, что с конца декабря было задержано около 40 человек. По словам представителя сети Игоря Кочеткова, задержания проводятся сотрудниками правоохранительных органов, а пострадавших незаконно удерживают в Аргуне. Местная полиция делает все возможное для того, чтобы они не могли выехать из республики или добиваться защиты в суде. У них отбирают документы, им угрожают фальсификацией уголовных дел как на них самих, так и на близких, а также заставляют подписывать пустые бланки.

Статьи по теме:
Российский журналист: Литва сделала первый шаг из всех стран по спасению чеченских геев  (123)
Более 30 геев из Чечни получили убежище в Канаде  (5)

Как пишет портал Newsru.com, началом новой волны преследований стало задержание администратора одной из групп в социальной сети "ВКонтакте" в конце декабря 2018 года. В этой группе общаются гомосексуалисты, живущие в республиках Северного Кавказа. За этим задержанием последовали и другие, информацию о которых Российская ЛГБТ-сеть начала получать в начале января 2019 года.

При этом российские власти до сих пор не провели эффективного расследования систематических преследований гомосексуальных, бисексуальных и трансгендерных людей, происходящих в Чечне начиная с весны 2017 года.

О том, что в Чечне начались новые задержания людей, принадлежащих к ЛГБТ, сообщается в группе "А У Л" в соцсети "ВКонтакте". "Прошу всех, кто еще на свободе, отнестись серьезно к этому сообщению и как можно скорее бежать из республики. Прошу обратиться к правозащитникам, СМИ, друзьям, которые вам могут помочь", — говорится в сообщении, датированном 10 января.

Пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов опроверг РБК сообщения о возобновившихся преследованиях геев. "Все это, если говорить литературным языком, неправда и дезинформация. В Чеченской Республике нет никаких тюрем и мест лишения свободы, не входящих в систему ФСИН", — заявил Каримов.

20 декабря 2018 года был опубликован доклад о тяжких нарушениях прав человека в Чеченской Республике, подготовленный профессором международного права Вольфгангом Бенедеком в рамках Московского механизма ОБСЕ.

В ходе своего расследования автор доклада опрашивал жертв, свидетелей, правозащитников и журналистов, при этом эксперту не позволили въехать в РФ. Доклад подтверждает факт систематических массовых задержаний в Чечне, незаконных удержаний в "секретных тюрьмах" и пыток. В докладе также констатируется участие в преследованиях силовых структур Чечни.

Спикер чеченского парламента Магомед Даудов, по свидетельству многочисленных жертв, непосредственно курировал антигейскую кампанию. Министр юстиции РФ Александр Коновалов, выступая весной в ООН, в ответ на требование расследовать эти преступления, заявил, что нарушений в отношении чеченских геев найти не удалось, так как российские власти не смогли найти в Чечне самих геев.

Бенедек заявил о прямой причинно-следственной связи между общей ситуацией с положением ЛГБТ-сообщества в России и многочисленными жертвами кампании в Чечне. По его словам, федеральный российский закон о так называемой пропаганде нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних был воспринят в Чечне как поощрение к прямому преследованию представителей ЛГБТ-сообщества.

Власти Чечни назвали доклад предвзятым и беспочвенным, заявив, что по материалам публикаций "отдельных СМИ" были проведены проверки, которые не подтвердили сообщения о массовых нарушениях прав человека. По словам представителей властей, визиты представителей ОБСЕ в Чечню носят формальный характер, а в итоговых докладах приводятся заранее заготовленные выводы.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Гей из Омска впервые публично рассказал о пытках в чеченской "секретной тюрьме" (15)

Житель Омска Максим Лапунов, который переехал жить в...

Кадыров назвал геев шайтанами и заявил, что в Чечне их нет (145)

Глава Чечни Рамзан Кадыров дал первое за многие годы...

Германия начала предоставлять убежище чеченским геям (22)

Германия приняла первого чеченского беженца,...

Захарова назвала "трусостью" отказ финского журналиста ехать в Чечню (33)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова...

В мире

"Исламское государство" захватило город в Нигерии (1)

Террористы "Исламского государства" в Западной Африке...

ФОТО: Поляки вышли проститься с убитым мэром Гданьска (2)

Вечером 14 января по всей Польше люди вышли на улицы,...

Канадца в Китае приговорили к смертной казни. Премьер Канады обвинил Пекин в произволе (2)

Суд в Китае заменил гражданину Канады тюремный срок за...

Парламент Британии решит, выходить или не выходить из ЕС

Британская Палата общин во вторник должна принять...

В Германии бастуют сотрудники Службы безопасности аэропортов: отложены сотни рейсов

В результате стачки отложены сотни рейсов, пострадают...

TOP новостей

Президентские выборы в Литве на этот раз не обойдутся без интриги (15)

Приближающиеся президентские выборы в Литве будут...

Депутат парламента Литвы получил из ДГБ информацию о Revolut: есть обоснованное беспокойство (1)

Полученные из Департамента госбезопасности ( ДГБ )...

В начале года началась небольшая неразбериха: родители озадачены вопросом "детских" денег

В начале года воспитывающие детей родители...

Исследование: снижение лояльности работников может стать вызовом для работодателей Литвы (3)

Список пожеланий работников все увеличивается, они...

Сильная метель ожидается во всей Литве – со среды еще больше перемен

15 января в Литве местами пройдет снег, кое-где...