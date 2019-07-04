Amnesty International осудила Варшаву за подрыв судебной системы

Международная неправительственная организация AI обнародовала доклад о ситуации в Польше с 2017 по 2019 годы.
© Dalia Smagurauskaitė

Правительство в Варшаве с 2015 года последовательно принимало меры с "четкой целью подорвать независимость" судебной системы страны. Это констатировал эксперт по политике Польши Николас Майер (Nicolas Meier) из немецкого отделения международной неправительственной организации Amnesty International (AI).

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Комментарий Майера связан с выходом в четверг, 4 июля, нового доклада организации, посвященного ситуации в стране с 2017 по 2019 годы.

Правящая в Польше национал-консервативная партия "Закон и справедливость" начала перестраивать систему правосудия еще с 2015 года. В июле 2018 года в силу вступил закон, позволяющий досрочно отправлять на пенсию членов Верховного суда. Он также давал министру юстиции Польши возможность инициировать отставку и назначать судей высшей судебной инстанции и их заместителей.

В Amnesty International ждут действий от ЕС

Amnesty International призвала польское правительство изменить этот курс. Кроме того, члены организации уверены, что на ситуацию должны более активно влиять представители других стран - членов ЕС, включая Германию, поскольку подобная практика негативно отражаются на основных принципах Евросоюза.

В ЕС ранее подчеркивали, что решения Варшавы "подрывают принцип независимости судебных органов, включая несменяемость судей". По мнению Еврокомиссии, Варшава не выполняет обязательства, наложенные на нее рядом статей Лиссабонского договора и Хартии Европейского союза по правам человека.

Европейский Союз многократно призывал Варшаву изменить спорные законы и пойти на диалог с Брюсселем по правовым вопросам.

Deutsche Welle
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