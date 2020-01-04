Президент США Дональд Трамп в начале 2017 года отчитал Майкла Флинна, который занимал на тот момент пост советника главы государства по нацбезопасности, а также других высокопоставленных сотрудников своей администрации, после того как с американским лидером не соединили звонившего ему российского коллегу Владимира Путина. Такое утверждение содержится в книге "Трамп и его генералы: Цена хаоса" Питера Бергена, аналитика телеканала CNN по вопросам национальной безопасности. Выдержки из публикации привел в четверг, 2 января, информационный портал Business Insider.
По данным Бергена, инцидент произошел 27 января 2017 года - примерно через неделю после инаугурации 45-го президента США. Трамп принимал в Белом доме тогдашнюю премьер-министра Великобритании Терезу Мэй. Это был первый визит иностранного лидера в Соединенные Штаты после избрания нового главы государства.
Во время ланча Мэй поинтересовалась, имел ли американский президент уже возможность переговорить с Путиным, на что Трамп ответил отрицательно. После этого Флинн, генерал-лейтенант армии в отставке, пообещал президенту, что такой звонок "сейчас организуют".
"Президент Путин звонил несколько дней назад, но мы пока не смогли включить эту (беседу. - Ред.) в ваш календарь", - цитирует Берген Флинна.
"Вы что, шутите?"
По словам автора книги, Трамп был очень расстроен ответом и отчитал Майкла Флинна. "Вы что, шутите? Владимир Путин пытался позвонить мне, и вы его не соединили. О чем, черт возьми, вы думали?" - сказал он.
В ответ Флинн заметил, что входящих звонков много и помощники пытаются регулировать, на какие из них отвечать.
Business Insider не уточняет, какие именно источники при воспроизведении этого разговора использовал журналист. В целом издание упоминает, что Питер Берген руководствовался сведениями, полученными в ходе десятков интервью с бывшими и действующими сотрудниками Белого дома, а также с американскими военнослужащими.
В администрации готовятся к телефонным беседам лидеров
В соответствии с имеющейся практикой администрация главы Белого дома всегда готовится к телефонным переговорам президента и его иностранных лидеров. Более того, за разговором, как правило, следит ряд ключевых сотрудников команды главы государства. По итогам беседы обычно готовят транскрипты. Тем не менее, после скандала вокруг телефонных переговоров Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского 25 сентября доступ к подобным беседам и документам был ограничен.
Первый с момента инаугурации Трампа его телефонный разговор с Владимиром Путиным состоялся 28 января 2017 года и длился около часа. Значительная часть беседы была посвящена ситуации в Сирии и борьбе с терроризмом. Помимо этого президенты обсудили обстановку на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, сферу стратегической стабильности и нераспространения, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова.
Питер Берген - американский журналист, писатель и продюсер. Он является экспертом CNN, вице-президентом научно-аналитического центра New America и сотрудником Университета штата Аризона. В 1997 году Берген подготовил первое телевизионное интервью с Усамой бен Ладеном.
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