Американский заключенный признался в 90 убийствах

Сэмюэл Литтл отбывает пожизненное тюремное заключение за три убийства. В 2012 году он был арестован в штате Кентукки в приюте для бездомных по делу о продаже наркотиков — стандартный в таких случаях анализ ДНК показал, что он мог быть причастен к трем убийствам, совершенным в Лос-Анджелесе в конце 1980-х. На суде Литтл отказался признать свою вину, но доказательств оказалось достаточно, чтобы приговорить его к пожизненному заключению без права досрочного освобождения.

После приговора дело Литтла изучили сотрудники отдела ФБР, специализирующегося на выявлении связи между уже пойманными преступниками и нераскрытыми делами. Они обнаружили сходство обстоятельств трех убийств, совершенных Литтлом, с обстоятельствами, при которых были убиты еще несколько человек в 1970-е годы. Следствие заключило сделку с заключенным — он согласился дать показания в обмен на возможность сменить тюрьму, где он отбывает наказание.

К ноябрю 2018 года Литтл взял на себя ответственность за 90 убийств, совершенных в период с 1970 по 2005 год по всей стране — от Флориды и округа Колумбия до Калифорнии. Его жертвами, в основном, были проститутки и наркозависимые женщины, поэтому во многих случаях дела не расследовали должным образом, а тела оставались неопознанными. Многие смерти классифицировали не как убийства, а как несчастные случаи или передозировки наркотиками — этому способствовало и то, что Литтл не использовал для убийства оружие или подручные предметы, чаще всего он душил своих жертв.

Сэмюэль Литтл в ноябре 2018 года AFP / Scanpix

Литтл дал показания во многих деталях вплоть до точных мест преступлений и марок машин, на которых он тогда ездил. Но убийца часто не мог назвать даты преступлений, что затрудняло опознание жертв и их поиск по полицейским базам. В итоге на сегодняшний день ФБР удалось подтвердить связь Литтла с 34 убийствами. За одно из них преступника уже успели осудить — в декабре он получил еще один пожизненный срок в Техасе за убийство, совершенное в 1994 году.

13 февраля ФБР выложило в открытый доступ портреты 16 предполагаемых жертв Литтла — несмотря на значительный срок, прошедший после убийств, преступник смог нарисовать их по памяти. В бюро надеются, что это поможет установить личности кого-то из них: ранее два аналогичных рисунка Литтла, показанные в ходе расследования жителям городов, где были совершены преступления, уже помогли опознать жертв.