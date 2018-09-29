Причины крушения самолета модели F-35B, примерной стоимостью в 100 млн долларов США, выясняются. Пилот успел катапультироваться, пострадавших в результате происшествия нет, говорится в официальном заявлении военных.

F-35 - самый масштабный и дорогостоящий проект в военной авиации в мире. Программа рассчитана на 30-40 лет, и производители истребителя планируют продать на международном рынке вооружений более чем 3000 самолетов.

Однако проект, ведущую роль в котором играет корпорация Lockheed Martin, критикуют за дороговизну и недостаточную боевую эффективность. Первый самолет F-35 был выпущен в 2006 году.

Буквально в день крушения F-35 министерство обороны США объявило о заключении контракта на закупку 141 истребителя этого типа. По данным агентства Рейтер, Пентагону удалось снизить цену до $89,2 млн за каждый самолет. Разбившаяся в Южной Каролине машина закупалась еще по прежней, более высокой, цене.

На вооружении у США и Израиля состоят три разновидности F-35.

По совпадению, в четверг 27 сентября американская авиация впервые провела бомбардировку с применением F-35B - мишенью были военные объекты талибов в Афганистане.

В конце мая Израиль впервые в мире применил F-35A на поле боя - предположительно, в воздушной операции в Сирии.

Президент США Дональд Трамп не раз хвалил эту разработку за боевые и технические характеристики, утверждая, что этот самолет невидим для противника. В действительности F-35 невидим лишь для радаров - в нем используется технология "стелс" в усовершенствованном варианте.

Что умеет "суперистребитель"F-35?

Главной особенностью F-35 разработчики в Lochheed Martin называют его универсальность: он пригоден для использования в ВВС, в морской пехоте и на авианосцах военно-морского флота. Модель F-35A выполняет взлет традиционным способом, F-35B способен к вертикальному взлету и посадке, F-35C умеет взлетать с авианосца с помощью катапульты.

Технология "стелс" позволяет истребителю проникать на территорию противника незамеченным для радаров с земли. При более плотном контакте с авиацией противника самолет становится виден на радарах других самолетов, однако он имеет на экране маленькое поперечное сечение, что, как утверждают разработчики, позволяет пилоту атаковать врага первым.

Встроенный в шлем пилота дисплей позволяет целиться и стрелять по цели вне зависимости от того, какое положение самолет занимает в воздухе - необязательно находиться прямо перед целью.

Кроме того, у самолета есть функция "глушения" радаров.

Вся информация с датчиков, сенсоров, а также биометрия пилота мгновенно поступает в оперативный центр командования.