Американский ракетный эсминец класса "Арли Берк" USS Ross (DDG 71) начал проход через пролив Дарданеллы на пути в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море, поддержанию стабильности с союзниками по НАТО и партнерами в регионе.
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© AP / Scanpix

Это четвертый корабль США, посетивший Черное море с начала 2019 года. До USS Ross в регионе побывал USS Donald Cook.

"Наши союзники в Черном море продолжают играть ключевую роль в поддержании безопасности на европейском театре", – заявил командир корабля Дейв Коулз. "Экипаж и я с нетерпением ожидаем повышения нашего взаимодействия с партнерами в динамичной среде, а также изучения истории и культуры региона".

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Одна из целей визита – укрепление взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО, демонстрация коллективного подхода к безопасности черноморского региона в рамках операции "Атлантическая решимость".

ВМС США регулярно проводят операции в Черном море в соответствии с международным правом, а также с Конвенцией Монтрё.

USS Ross базируется в Испании. В его задачи входят выполнение военно-морских задач в районе операций 6-го флота США.

"Голос Америки"
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