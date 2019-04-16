Это четвертый корабль США, посетивший Черное море с начала 2019 года. До USS Ross в регионе побывал USS Donald Cook.

"Наши союзники в Черном море продолжают играть ключевую роль в поддержании безопасности на европейском театре", – заявил командир корабля Дейв Коулз. "Экипаж и я с нетерпением ожидаем повышения нашего взаимодействия с партнерами в динамичной среде, а также изучения истории и культуры региона".

Одна из целей визита – укрепление взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО, демонстрация коллективного подхода к безопасности черноморского региона в рамках операции "Атлантическая решимость".

ВМС США регулярно проводят операции в Черном море в соответствии с международным правом, а также с Конвенцией Монтрё.

USS Ross базируется в Испании. В его задачи входят выполнение военно-морских задач в районе операций 6-го флота США.