Американский полковник: Вывод войск США из Сирии является попыткой рассорить Россию с союзниками

По мнению Макгрегора, Россия долгое время налаживала отношения с Турцией, Ираном и сирийскими повстанцами, а вывод американских войск вынудит ее делать выбор между этими политическими силами.

"Мы должны как можно скорее уйти из Северной Сирии, потому что там находятся десятки тысяч турецких солдат, готовых напасть на курдов-террористов, которые атаковали в этом районе Турцию. Мы вынудили сирийское правительство вступить в этот район, а сами уходим. России придется сделать выбор. Если она впустит Турцию на территорию Сирии, то потеряет влияние на сирийцев и иранцев", - считает отставной военный, слова которого приводит РИА "Новости".

Макгрегор также добавил, что выводя войска из Сирии, США "ликвидировали спаивающий различных партнеров фактор". "Для сотрудничества русских, турок и иранцев нет никаких причин в принципе - и это хорошо", - считает он.

Ранее в середине декабря 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о победе над террористической группировкой ИГ в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения существования коалиции.

США и их союзники с 2014 года проводят в Ираке и Сирии операцию против ИГ*. В стране насчитывалось около двух тысяч американских военных, которые вместе с "Сирийскими демократическими силами" контролировали территории на востоке и северо-востоке страны.

Добавим, что для России военное присутствие в Сирии было попыткой укрепить свой международный статус и обрести союзников в условиях углубляющейся изоляции. Прежний президент США Барак Обама не хотел разговаривать с Путиным, когда тот прибыл осенью 2015-го на сессию Генассамблеи ООН. Но Москва развернула авиагруппу в Сирии, возник риск инцидентов, так как американцы уже летали в воздушном пространстве этой страны. И Обама был вынужден пойти на контакт с руководством РФ.

Между тем в Кремле начинают понимать, что решить проблему изоляции подобными внешнеполитическими авантюрами не удастся, и РФ приходится рассчитывать только на собственные силы. "Помощников у нас никогда не было и не будет", - сказал Владимир Путин в новогоднем обращении, призывая россиян сплотиться для ощущения "перемен к лучшему".

В вопросе сроков вывода американских войск сохраняется неопределенность

В четверг госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что американские войска уже покидают Сирию. "Президент [США Дональд Трамп] не ведет себя двусмысленно в отношении Сирии. Наши войска выходят [из этой арабской республики]", - сказал шеф американской дипломатии.

Помпео подчеркнул, что США "продолжат кампанию против ИГ*" и приложат максимум усилий для "обеспечения стабильности на всем Ближнем Востоке". Отвечая на вопрос журналиста о сроках вывода американских войск, глава Госдепартамента заявил: "Я не могу предоставить информации о сроках [вывода войск]. Я не хочу, чтобы противники точно знали, когда мы покинем [Сирию]".

При этом госсекретарь подчеркнул, что США "продолжают антииранскую кампанию". "Мы будем заниматься этими задачами. Мы продолжим достигать результатов. Мы просто займемся этим, когда американские войска покинут Сирию", - указал он.

В среду действующий президент США Дональд Трамп в Белом доме также не стал предоставлять информацию о точных сроках вывода американских войск из Сирии, передает ТАСС. "Мы возвращаем войска домой в течение определенного периода времени. <...> Мы добились колоссального успеха в Сирии", - отметил американский лидер, указав на важность обеспечения безопасности курдов. Он подчеркнул, что "никогда не говорил о быстром или медленном" выводе войск.