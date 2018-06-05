Ходжес в 2014-2017 годах занимал пост командующего войсками США в Европе, а ныне он — сотрудник Center for European Policy Analysis.

"Размещение в Польше перманентного военного присутствия США, о котором, по некоторым сведениям, попросило польское правительство, — как раз такой случай. Подобный шаг следует совершать лишь в случае, если удастся прийти к консенсусу среди всех наших союзников, что он укрепит потенциал сдерживания и улучшит общую ситуацию с безопасностью НАТО. Это маловероятно, причем по веским причинам", — говорится в статье.

"Начнем с того, что многие из наших союзников воспримут создание военной базы США в Польше (или любой другой стране Центральной или Восточной Европы) как излишне провокационный шаг. Он даст Москве удобный шанс называть НАТО агрессором и принять какие-то ответные меры для защиты российского суверенитета", — пишет автор.

Американский генерал считает неразумной политику, которая подогревала бы страхи России, а также предостерегает, что создание базы США в Польше чревато новыми трениями между членами НАТО.

Ходжес перечисляет еще несколько соображений. По его мнению, в базе в Восточной Европе нет необходимости, поскольку НАТО уже прилагает усилия для сдерживания возможной российской атаки.

"С чисто практической точки зрения перманентное размещение бригады бронетехники в Восточной Европе просто неосуществимо. Это потребовало бы наращивания армии США, которое маловероятно. Иначе армии придется перебросить одну из существующих бригад с нынешних баз в Техасе, Канзасе или Колорадо, чему будут яростно сопротивляться конгрессмены от этих штатов", — говорится в статье. Ходжес также считает, что ротация военных частей обеспечивает повышение их боеготовности.

Ходжес продолжает: "И все же было бы резонно рассмотреть предложение Варшавы. Восточные (т.е. восточноевропейские) союзники полагают, что присутствие войск США значительно усилит эффект сдерживания, так как, на их взгляд, Россия никогда не совершит нападение, которое создает риск кинетического столкновения с войсками США и вероятность гибели американцев от рук россиян".

"У нас есть способы достичь этого стратегического эффекта, не ослабляя сплоченность альянса. Применение ротируемых сил следует расширить на все страны на восточном фланге — от Эстонии до Болгарии, а также на Украине и в Грузии. На самом деле в этих странах нужны логистика, расчеты ПВО и противоракетной обороны, а также военная полиция, специалисты по разведке и по связи", — пишет Ходжес.

"Если Восточная Европа хочет усилить эффект сдерживания, который оказывает НАТО, то военное присутствие, которое потенциально действует разобщающе, — неподходящий способ. Гораздо лучше беречь сплоченность альянса, одновременно гарантируя, что обученные и подготовленные силы готовы прибыть на место, если понадобится", — заключает автор.