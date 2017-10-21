Командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес полагает, что нынешняя численность американского контингента в Европе в ближайшие годы будет оставаться стабильной на уровне 30 тысяч военнослужащих. Увеличение американского контингента в ближайшие два-три года желательно, отметил он, однако зависит от финансирования. "Когда США настроены всерьез, они дают много денег", - пояснил трехзвездный генерал, выступая с речью в Германо-американском центре в Штутгарте вечером в пятницу, 20 октября.
Ходжес выразил полную заинтересованность НАТО в том, чтобы держать двери открытыми в контактах с Россией. "Есть некоторые области, в которых мы нуждаемся друг в друге", - сказал он, отметив, что возможным является, например, сотрудничество в борьбе с торговлей людьми. "Я также с удовольствием стал бы снова играть в хоккей и вместе тренироваться, однако Россия применила силу для изменения границ европейского государства, и это неприемлемо", - подчеркнул генерал, имея в виду российскую аннексию Крыма в 2014 году.
Сдерживание России и защита интересов США
По словам Бена Ходжеса, целью остается сдерживание России, обеспечение безопасности восточноевропейских партнеров и защита интересов США. Генерал, постоянное место службы которого находится в американском штабе в Висбадене, выразил удовлетворение уровнем военной подготовки партнеров по НАТО. "Они располагают подготовленными и эффективными многонациональными подразделениями с хорошей инфраструктурой", - констатировал он.
Затронув вопрос о проведении военных маневров в странах Балтии, Ходжес сказал, что важно продемонстрировать присутствие. При этом он назвал крайне маловероятной попытку вторжения России в этот регион.
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