"Эсминец McCampbell проплыл в непосредственной близости с заливом Петра Великого для того, чтобы оспорить чрезмерные... требования России и отстоять права США и других стран на законное использование морских пространств", - говорится в заявлении Макмарр опубликованном на сайте телеканала CNN.

Соединенные Штаты не признают законными российские территориальные требования на участки Японского моря, находящиеся вне пределов 12-мильной зоны. Заявляя свои претензии на эти территории, Москва нарушает международное законодательство, утверждают в ВМС США.

Залив Петра Великого - крупнейшая бухта Японского моря, на берегу которой находится город Владивосток. Здесь же размещена база российского Тихоокеанского флота.

Представитель Тихооокеанского флота США сообщил CNN, что США провели "операцию по свободной навигации" в этом районе впервые с 1987 года. Территориальные претензии на этот участок Японского моря предъявляло правительство СССР.

Макмарр добавила, что свобода навигации касается не только России и не только данной ситуации. По ее словам, такие операции проводятся для того, чтобы установить право свободного прохода в международных водах, а также оспорить "чрезмерные территориальные претензии" ряда государств.

На прошлой неделе американский ракетный крейсер Chancellorsville проплыл рядом со "спорными" Парасельскими островами в Южно-Китайском море. Этот маневр вызвал негативную реакцию со стороны Пекина, который предъявляет территориальные претензии на эти острова.