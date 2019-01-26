По сведениям мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, стратегический разведывательный самолет RC-135V американских ВВС и противолодочный самолет-разведчик P-8A Poseidon ВМС США длительное время курсировали вблизи побережья Крыма и Краснодарского края, находясь над международными водами Черного моря, при этом Poseidon приближался на расстояние около 33 км к побережью РФ в районе Севастополя, передает "Интерфакс".

Одновременно в районе румынского побережья кругами летал самолет E-3A Sentry AWACS дальнего радиолокационного обнаружения и управления Командования НАТО.

В это же время вблизи границ Ленинградской и Псковской областей РФ выполнял полет еще один американский самолет радиотехнической разведки RC-135V, находясь в воздушном пространстве Эстонии и Латвии. Кроме того, вблизи морских границ Калининградской области РФ был зафиксирован полет морского разведчика P-8A Poseidon.

Также в пятницу очередной полет над Балтикой вблизи Калининградской области осуществил шведский разведывательный самолет Gulfstream 4, говорится в сообщении.

Россия в это день проводила учения в Крыму и на Балтике

Предположительно, западные самолеты-разведчики наблюдали с воздуха за российскими военными учениями в Черном и Балтийском морях. Как сообщило Минобороны России вечером 25 января, на морском полигоне Черного моря с экипажами ракетных катеров "Набережные челны" и "Ивановец" Черноморского флота (ЧФ) РФ проведено учение по противовоздушной обороне (ПВО).

"Роль истребителей условного противника выполняли два самолета Су-30СМ морской авиации ЧФ, базирующихся на одном из аэродромов Крыма, - говорится с сообщении. - Расчеты ПВО ракетных катеров "Набережные Челны" и "Ивановец" обнаружили цели, взяли на сопровождение и отработали их условное уничтожение с выполнением практических зенитных артиллерийских стрельб". Маневры проводились в рамках проверки боевой готовности в соответствии с планом боевой подготовки флота, пояснили в военном ведомстве.

Одновременно на Балтийском флоте под руководством командующего флотом адмирала Александра Носатова проводится командно-штабная тренировка с органами военного управления, соединениями и воинскими частями, сообщает Минобороны РФ. Это мероприятие значительно масштабнее: в нем задействованы 10 боевых кораблей, катеров, судов обеспечения, около 1000 военнослужащих и более 50 единиц военной и специальной техники.

В ходе тренировки органы военного управления, соединения и воинские части Балтфлота отрабатывают вопросы приведения в степени боевой готовности, экстренной подготовки кораблей к выходу в море и выполнения учебно-боевых задач в соответствии с планом боевой подготовки Балтфлота на 2019 год, уведомили в министерстве.