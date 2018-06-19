Ученые ссылаются на спутниковые снимки объекта. "У него есть все признаки типичных российских хранилищ ядерного оружия", — заявил в интервью The Guardian эксперт FAS Ханс Кристенсен. По его оценке, работы по обновлению объекта начались в 2016 году.

Russia upgrading nuclear weapons storage bunker in Kaliningrad. Story by @julianborger in @guardian https://t.co/oX1m5l1Uih My original story with satellite photo analysis is here https://t.co/O5bmxihIW2 pic.twitter.com/H64ONhHR62

— Hans Kristensen (@nukestrat) June 18, 2018

Специалист добавил, что фотографии не доказывают, что в бункере находятся ядерные боеголовки, но служат доказательством того, что сам объект активен. В FAS указывают также, что ранее в России аналогичным образом были обновлены и другие хранилища, в том числе на базе атомных подводных лодок на Камчатке.