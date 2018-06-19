Федерация американских ученых (FAS) утверждает, что под поселком Куликово Калининградской области происходит обновление российского хранилища ядерного оружия. Об этом сообщается на сайте организации в понедельник, 18 июня.
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Ученые ссылаются на спутниковые снимки объекта. "У него есть все признаки типичных российских хранилищ ядерного оружия", — заявил в интервью The Guardian эксперт FAS Ханс Кристенсен. По его оценке, работы по обновлению объекта начались в 2016 году.

Специалист добавил, что фотографии не доказывают, что в бункере находятся ядерные боеголовки, но служат доказательством того, что сам объект активен. В FAS указывают также, что ранее в России аналогичным образом были обновлены и другие хранилища, в том числе на базе атомных подводных лодок на Камчатке.

Deutsche Welle
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