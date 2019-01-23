Все эти факторы нашли отражение в новой Национальной разведывательной стратегии, которая была представлена руководством спецслужб в разгар правительственного шатдауна, продолжающегос­я уже в течение месяца.

Несмотря на то, что шатдаун пока не задел финансовые интересы разведки (все эти ведомства профинансированы вплоть до конца сентября), авторы новой стратегии предупреждают: неспособность правительства профинансировать работу спецслужб может нанести серьезный урон национальной безопасности.

"Продолжающаяся неопределенность в отношении федерального бюджета вредит способности разведсообщества в принятии осознанных решений, связанных с использованием ресурсов", - говорится в новой стратегии. Авторы документа пишут, что разведывательному сообществу нужно разработать способы оперативного перераспределения ресурсов "для уменьшения налоговых рисков, а также во избежание прекращения финансирования жизненно важных программ".

Сейчас разведывательные ведомства занимаются поиском и разработкой возможных стратегий ответа на угрозы национальной безопасности, масштабы которых постоянно растут.

"Мы столкнулись со значительными трудностями как внутри страны, так и в мире в целом. Для того, чтобы оперировать в сегодняшней тревожной и запутанной обстановке, мы должны поменять методы нашей работы", - пишет в предисловии к новой стратегии Дэн Коутс, директор Национальной разведки.

Внимание к кибератакам

По словам разведчиков, необходимо стараться обеспечить максимальную прозрачность во всех действиях спецслужб. В особенности это относится к борьбе с кибепреступностью.

Если ранее американские власти долгое время не называли открыто страны или группировки, которые стоят за кибератаками, то в новой стратегии упор сделан на максимально возможное раскрытие этой информации "для поддержки защиты жизненно важных информационных сетей и критически важной инфаструктуры".

В документе говорится, что основные киберугрозы будут исходить не только, как и прежде, от таких держав, как Россия и Китай, но и от террористических и криминальных группировок, и даже от преступников, действующих в одиночку.

Другие угрозы: технологии и космос

Часть угроз связана с развитием технологий. Авторы стратегии предупреждают, что преступники могут воспользоваться в качестве оружия био- и нанотехнологиями, создававшимися для использования в медицине.

Руководители разведки предупредили о росте конкуренции в космическом пространстве, где Россия и Китай будут использовать весь спектр противоспутникового оружия. Это может серьезно ослабить возможности американской разведки в области сбора информации.

В дополнение к этому разведсообщество предупреждает, что увеличение рисков из-за миграции, урбанизации и климатических изменений, "уменьшая возможности властей по всему миру..., скорее всего, приведет к дальнейшей раздробленности в обществе, создавая почву для радикализации".