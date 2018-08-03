Поименно эти люди не называются.

Законопроект, предложенный демократами Бобом Менендесом, Бобом Кардином и Джин Шахин и республиканцами Джоном Маккейном, Линдси Грэмом и Кори Гарднером, получил название "Акт о защите безопасности США от агрессии Кремля"

Сенатор Линдси Грэм называет предложенный проект самым жестким из когда-либо примененных наборов санкционных и иных мер.

Как пояснил сенатор Менендес, эти меры должны заставить Владимира Путина понять, что США больше не будут мириться с его поведением.

Новый законопроект предусматривает разные меры - от продления ограничений на импорт Россией урана до исследования личного состояния Владимира Путина.

Предусмотрены и персональные санкции, которые будут направлены на политиков, олигархов, членов семей и других людей, которые осуществляют противоправные и вредоносные действия, прямо или косвенно в интересах Владимира Путина.

Предусматриваемые законопроектом меры можно разделить на несколько групп.

Поддержка НАТО

В документе содержится "сильное заявление в поддержку НАТО" и норма, в соответствии с которой для того, чтобы США вышли из НАТО, необходимо будет, чтобы за это проголосовали две трети американских сенаторов.

Также в нем есть нормы, предусматривающие передачу дополнительного военного оборудования странам НАТО, с тем чтобы уменьшить зависимость некоторых из них от российского оружия и техники.

Президент США Дональд Трамп в последние месяцы не раз выступал с критикой НАТО. Американский лидер регулярно попрекает европейских союзников за то, что те тратят на оборону в процентах своего ВВП несравнимо меньше США и таким образом обеспечивают свою безопасность за счет Америки. На этом фоне Трамп грозил, что США могут выйти из НАТО.

На прошедшем 12 июля саммите альянса от Трампа ожидали сильных заявлений, однако по его окончании Трамп сказал только, что партнеры США согласились выделять более 2% ВВП на нужды обороны.

Киберзащита

Законопроект предлагает создать в рамках Госдепартамента управление по киберпространству и цифровой экономике, которое будет заниматься международными вопросами, касающимися международной кибербезопасности, доступа в интернет и свободы интернета, киберпреступности и ответами на кибератаки.

Попытки повлиять на выборы в США предлагается сделать основанием для дальнейшего отказа во въезде в страну.

Кроме того, в пакет входят два законопроекта о предотвращении возможного вмешательства в выборы США с помощью кибератак.

Первый - "Международный акт о предотвращении киберпреступности" - должен дать прокурорам возможность прекращать работу ботнетов и другой цифровой инфраструктуры, которая может быть использована для широкого спектра противозаконных действий. Для преступников, осуществляющих кибератаки против электространций, больниц и выборных систем, предлагается ввести новую уголовную статью, продажу ботнетов предлагают запретить.

Второй акт - "О защите целостности систем голосования" - в случае принятия пакета позволит министерству юстиции предъявлять обвинения, тем, кто пытается взломать федеральную избирательную систему.

В США продолжается расследование предполагательного вмешательства России в президентские выборы 2016 года, по итогам которых пост главы государства занял Дональд Трамп.

13 июля, накануне встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, министерство юстиции США обвинило 12 сотрудников Главного разведывательного управления России во взломе серверов Национального демократического комитета, Комитета по выборам в конгресс Демократической партии США, избирательного штаба кандидата в президенты Хиллари Клинтон, а также обнародовании информации, полученной от хакеров.

Россияне, согласно документам следствия, обвиняются по 11 пунктам, среди которых криминальный сговор, целью которого было совершение преступления в США с помощью кибероперации, которая была проведена ГРУ и включала в себя срежисированную публикацию украденных документов. Целью этого было вмешательство в американские выборы 2016 года.

Министерство финансов США регулярно расширяет санкции против российских чиновников и бизнесменов. В марте этого года был опубликован новый санкционный список, куда вошли бизнесмен Евгений Пригожин и еще 18 человек, а также три компании, в том числе "Агентство интернет-исследований", известное как "фабрика троллей".

Экономические санкции

Законопроект предлагает применять санкции ко всем транзакциям, имеющием отношение к инвестициям в российские энергетические проекты или в суверенный госдолг России. В пояснении к законопроекту не указано, будет ли эта норма касаться только американских компаний, или компаний во всех странах мира.

В прошлом году палата представителей конгресса США подавляющим большинством голосов приняла законопроект, позволяющий американским властям вводить новые санкции против инвесторов из любой страны за участие в сооружении российских экспортных трубопроводов, отмечает сенатор Менендес в комментарии к документу.

"К сожалению, администрация не полностью соблюдала этот закон", - сетует сенатор. Примеров неприменения прописанных в прошлогоднем законе санкций он не приводит.

По информации агентства Рейтер, сегодня около 30% облигаций федерального займа России владеют иностранцы.

Спонсирование терроризма

Если законопроект будет принят, национальное собрание США потребует от госдепартамента провести оценку того, соответствует ли Россия критериям списка стран-пособников международного терроризма.

В этот список включаются страны, которые согласно официальной позиции государственного департамента США, оказывают поддержку актам международного терроризма. Сегодня в него входят Иран, Судан, Сирия и КНДР.

Внести в этот список Россию ранее требовал один из авторов нынешнего законопроекта Кори Гарднер в связи с военными действиями на востоке Украины и вмешательством России в сирийскую войну.

Другие меры

Среди других ограничительных мер в документе названы: