"Мы передадим на рассмотрение законопроект в ближайшие дни. Это позволит гарантировать введение обязательных санкций в рамках CAATSA (закона "О противодействии противникам Америки путем санкций", Countering America's Adversaries Through Sanctions Act). Также это позволит ввести дополнительные санкции, чтобы обеспечить максимальное давление на Кремль и его кампанию против нашей демократии и против миропорядка, основанного на правилах", - отмечается в заявлении сенаторов, опубликованном на сайте сенатского комитета по иностранным делам.

"Так же, как Владимир Путин ясно дал понять свое намерение бросить вызов американскому могуществу, влиянию и интересам безопасности внутри страны и за ее пределами, Соединенные Штаты должны ясно показать, что мы встанем на защиту нашей страны и, не дрогнув, будем сопротивляться усилиям Путина разрушить западную демократию", - добавили сенаторы.

В заявлении отмечается, что предлагаемые ограничительные меры коснутся сфер энергетики, финансов, а также российского госдолга. Новый удар будет нанесен по российским олигархам и предприятиям, которые частично находятся под контролем государства. Также будут введены секторальные санкции, направленные против тех, кто причастен к киберпреступлениям.

Кроме того, в документе содержится пункт, предусматривающий, что США не смогут выйти из НАТО без согласия Сената. Также в нем говорится об активизации усилий по борьбе против "российской дезинформации" и по поддержке демократических институтов по всей Европе.

В то же время, как отмечает агентство Bloomberg, в Палате представителей США, в отличии от Сената, считают, что к вопросу о новых санкциях против России нужно относиться осторожно, чтобы избежать неожиданных отрицательных последствий для Соединенных Штатов.