Перед отъездом некоторые из дипломатов в видеоролике, который посольство США разместило на своей странице в Facebook, поделились своими мыслями о работе и жизни в России.
«Мы уезжаем досрочно, но я отлично понимаю, насколько важно наше сотрудничество в деловой сфере», - сказал Майкл, Глава Торгового представительства в США.
«Мне жаль, что сейчас будет труднее провести диалог в ключевых вопросах, как, например, о Сирии, Украине и о нераспространении оружия. Я считаю, что очень важно, чтобы наши страны взаимодействовали друг с другом по таким важным вопросам», - считает Лиз, сотрудник политического отдела посольства США.
Томас, сотрудник торгового представительства США в России, рассказал, что вырос в Вашингтоне, но с детства слышал о России от своих родителей.
«Мой отец был журналистом и они жили в Москве в 60-е годы с моей мамой и двумя сестрами. Когда мы сидели за столом и родители не хотели, чтобы мы поняли, о чем они говорят, они переходили на русский. И именно от них я узнавал о русских людях, русской культуре, русской истории и о русском языке. И всякий раз, когда у бывали трудные моменты — какой-нибудь серьезный проект или поездка и я в чем-то не был уверен, моя мать всегда заглядывала мне в глаза и говорила по-русски: «Все будет хорошо!», - поведал Томас.
Россия решила выслать американских дипломатов и закрыть генконсульство США в Санкт-Петербурге в ответ на аналогичные меры, объявленные Вашингтоном 26 марта. Администрация президента США Д. Трампа в знак солидарности с Великобританией по делу Скрипаля заявила о высылке 60 российских дипломатов и закрытии российского генконсульства в Сиэтле.
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