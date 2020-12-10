"Я очень серьезно отношусь к этому вопросу, но уверен, что профессиональный и объективный анализ продемонстрирует, что я вел свои дела законно и надлежащим образом, в том числе с помощью профессиональных налоговых консультантов", — говорится в его заявлении.

По его словам, он узнал о расследовании во вторник со слов адвоката, которого уведомила прокуратура.

Представители Джо Байдена выпустили заявление, в котором говорится, что он гордится сыном, "который преодолел непростые испытания, чтобы стать еще сильнее".

По информации, полученной Си-эн-эн от двух человек, знакомых с ходом расследования, следователи изучают многие финансовые аспекты: например, не нарушали ли Хантер Байден и его компаньоны законы о налогах и отмывании денег, ведя бизнес в зарубежных странах, — в основном в Китае.

Также Си-эн-эн выяснила, что расследование началось еще в 2018 году, еще до того, как Уильям Барр стал генеральным прокурором. На время предвыборной кампании оно было приостановлено, чтобы не влиять не ее ход.

Хантер Байден оказался в центре политического скандала после телефонного разговора действующего президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. В этом разговоре Трамп добивался возобновления расследования в отношении украинской энергетической компании "Бурисма", в совет директоров которой входил Байден-младший в то время, когда его отец был вице-президентом США.

До этого разговора Трамп задержал выплату почти 400 млн долларов военной помощи Украине, а его представители увязывали визит Зеленского в Белый дом с возобновлением расследований, которых добивался Трамп.

В январе действия Трампа привели к его импичменту в Палате представителей, большинство в котором у демократов. Его обвинили в злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса. Однако попытка отстранить его от власти не удалась. Контролируемый республиканцами сенат признал несостоятельными обвинения, выдвинутые против Дональда Трампа его оппонентами.

В 2019 году Трамп публично призвал Китай провести расследование в отношении Джо Байдена и его сына.

В 2013 году вице-президент Байден отправился с официальным визитом в Китай в сопровождении Хантера. Во время пребывания в Китае Хантер Байден встретился с китайским банкиром Джонатаном Ли, который впоследствии стал его деловым партнером и основал частный фонд для привлечения инвестиций. Хантер Байден вошел в совет директоров этого фонда.

Трамп не предоставил никаких доказательств в поддержку своих обвинений, а Хантер Байден неоднократно заявлял, что не совершал ничего противозаконного.