Американка стала первым человеком в мире, получившим экспериментальную вакцину от COVID-19

Халлер решила откликнуться на объявление в Facebook о поиске добровольцев и стала одним из 45 волонтеров, отобранных для участия в исследовании. Прежде чем получить разрешение на участие, американка прошла медицинские осмотры и подписала 45-страничный отказ от ответственности, предупреждающий о рисках и возможном заражении коронавирусом в будущем, пишет The Telegraph.

Первую инъекцию Халлер получила 16 марта, сам COVID-19 ей не вводили. Процедура заняла несколько секунд. В течение следующих недель ее попросили ежедневно вести дневник наблюдений за своими ощущениями. По словам Халлер, в первый день у нее немного поднялась температура, на второй сильно заболела рука (препарат вводился в левое плечо), затем состояние нормализовалось. "Это было так же просто, как при обычной прививке от гриппа", - рассказала женщина.

Вторая инъекция вводится через 28 дней, Халлер получит ее на следующей неделе. Затем ей предстоит год наблюдаться у врачей. В связи с участием в эксперименте американке приходит масса сообщений в соцсетях с благодарностями и словами поддержки. Президент США Дональд Трамп лично не связывался с Халлер, но кадры ее вакцинации были использованы в 30-секундном ролике о руководящей роли Трампа во время кризиса.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что пандемия коронавируса будет продолжаться, пока не разработают вакцину, а готова она будет не раньше чем через год. При этом точно неизвестно, выработается ли иммунитет у тех, кто уже переболел. Разработкой вакцины против коронавируса занимаются несколько стран, в том числе США, Великобритания, Франция, Китай, Россия.

В России вакцину разрабатывают семь научных центров, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, "первые результаты уже есть", клинические испытания планируется начать в ближайшее время. В то же время он отметил, что пока нельзя со стопроцентной уверенностью говорить, что у врачей есть лекарственный препарат от коронавируса, который можно применять для лечения и профилактики инфекции.

В государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" прототипы вакцин уже испытали на мышах и хорьках, к лету планируется начать тестирование на людях. По словам директора центра Рината Максютова, уже сформирован список из 60 добровольцев. Среди них есть и разработчики вакцин, "поскольку они уверены в их и эффективности, и безопасности".

Один из добровольцев, главный разработчик вакцин Ильназ Иматдинов рассказал, что ученые взяли за основу последовательность, кодирующую поверхностный шип у вирусной частицы, из множества которых и образуется так называемая корона. "Мы его оторвали и поместили ген, кодирующий данный белок, в геном клеток-продуцентов. То есть таким образом мы теперь можем нарабатывать белок в неограниченных количествах в безопасных условиях", - рассказывал Иматдинов в документальном фильме телеканала "Россия-1" "Опасный вирус - 2".

В Китае разрешены клинические испытания трех вакцин. В конце марта завершились первичные испытания первой - вакцины на основе аденовирусного вектора. 9 апреля начался набор добровольцев для проведения второй фазы клинических испытаний. Это первая в мире вакцина против коронавируса, которая перешла ко вторичным клиническим испытаниям, сообщил 14 апреля представитель министерства науки и техники КНР У Юаньбинь.

Также одобрена заявка на первичные и вторичные клинические испытания инактивированной вакцины от коронавируса нового типа (Vero клетка), разработанной компанией Wuhan Institute of Biological Products, входящей в госкорпорацию Sinopharm. Разрешение на испытания также получила китайская биофармацевтическая компания Sinovac Biotech. Sinopharm работает еще над двумя вакцинами от коронавируса: инактивированной и генно-инженерной (рекомбинантной).