Американка на автомобиле умышленно врезалась в заграждение у Белого дома. Fox News со ссылкой на данные полиции сообщает, что у женщины "проблемы с психикой", и ранее ее неоднократно задерживали поблизости от резиденции президента США.

За рулем автомобиля была 35-летняя жительница штата Теннесси Джессика Форд. Нарушительница не пыталась причинить кому-либо вред, ее автомобиль двигался на низкой скорости. При этом в руке у женщины был замечен пистолет. Оружие не было направлено на представителей властей. Форд не выполнила требование положить пистолет на землю, блюстители закона забрали у нее оружие силой, передает ТАСС.

В связи с инцидентом входы в Белый дом были временно перекрыты. Форд не удалось проникнуть на территорию резиденции президента США.

Секретная служба, отвечающая за охрану первых лиц государства, передала Форд полиции, женщине уже предъявлены обвинения.

По сведениям телеканала, в 2017 году Форд пыталась перелезть ограду Белого дома. После этого ей было предписано не приближаться к зданию. Она нарушила данный запрет, за это ее приговорили к заключению на 4 месяца. Позже наказание было заменено на пребывание под особым надзором властей в течение года.