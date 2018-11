Погибли две женщины - 61-летняя врач-терапевт Нэнси ван Вессем, преподававшая в университете Флориды, в 21-летняя студентка университета Мора Бинкли, сообщает портал Tallahassee Democrat. Еще две женщины госпитализированы. Сообщается, что одна получила сквозное ранение туловища, а вторая - девять ранений, при этом обе находятся в стабильном состоянии.

Update: At least two victims are dead following a shooting at a Tallahassee yoga studio. https://t.co/GJ99gm4UHs pic.twitter.com/rcRTZXzKxJ — Tallahassee Democrat (@TDOnline) 3 листопада 2018 р.

Троих пострадавших отпустили после оказания медицинской помощи, один из них получил травму головы от удара прикладом, так как вступил в схватку с нападавшим. По словам очевидцев, другие посетители тоже пытались дать отпор стрелку и спасти друг друга. Всего на занятие по йоге должны были прийти 10 человек.

Left the scene. Have no words to express the sadness I feel. How do you make sense of a senseless act of evil. We must continue to talk to our children. Be kind to one another. pic.twitter.com/QNU97Vywip— Scott Maddox (@ScottCMaddox) 3 листопада 2018 р.