Два человека погибли, пятеро получили ранения в результате нападения стрелка на студию йоги в столице американского штата Флорида Таллахасси. Нападавший предположительно покончил с собой. Как сообщает CNN, около 17:37 пятницы, 2 ноября, 40-летний Скотт Пол Бирли за несколько минут до начала занятия ворвался в студию йоги, расположенную на втором этаже торгового комплекса, и открыл стрельбу.
© Reuters / Scanpix

Погибли две женщины - 61-летняя врач-терапевт Нэнси ван Вессем, преподававшая в университете Флориды, в 21-летняя студентка университета Мора Бинкли, сообщает портал Tallahassee Democrat. Еще две женщины госпитализированы. Сообщается, что одна получила сквозное ранение туловища, а вторая - девять ранений, при этом обе находятся в стабильном состоянии.

Троих пострадавших отпустили после оказания медицинской помощи, один из них получил травму головы от удара прикладом, так как вступил в схватку с нападавшим. По словам очевидцев, другие посетители тоже пытались дать отпор стрелку и спасти друг друга. Всего на занятие по йоге должны были прийти 10 человек.

По словам начальника местной полиции Майкла Делио, стражи порядка прибыли на вызов через три минуты, к этому времени нападавший уже был мертв. Мужчина, получивший ранение в борьбе с Бирли, рассказал, что тот сам направил на себя пистолет.

Полиция считает, что Бирли действовал в одиночку, но мотивы нападения не установлены. По одной из версий, трагедия случилась вследствие домашней ссоры. Полиция выясняет, что связывало нападавшего с посетителями йога-класса.

По данным соцсетей, Бирли был ветераном и учителем, придерживался консервативных взглядов. Также сообщается, что ранее он уже попадал в поле зрения полиции за побои и вторжение на частную территорию. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Мэр Таллахасси Эндрю Гиллам, претендующий на пост губернатора Флориды от Демократической партии, из-за трагедии прервал предвыборную кампанию. Стрельба в йога-центре произошла спустя неделю после расстрела верующих на субботней службе в синагоге Питтсбурга 27 октября антисемитом Робертом Бауэрсом. Тогда погибли 11 человек, 12 получили ранения.

NEWSru.com
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