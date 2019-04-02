Если судить по результатам последних опросов, за прошедший 2018 год у каждого четвертого американца (более 25%) не было ни одного полового партнера. У 15% опрошенных секса не было на протяжении последних пяти лет. Это рекордный показатель за последние три десятилетия — впервые подобную статистику Национальный центр изучения общественного мнения начал вести в США с 1988 года.

Логично предположить, что одной из причин такого снижения сексуальной активности является общее старение нации: поколение беби-бумеров, родившееся в 1946-1964 году, перестает заниматься сексом по естественным причинам.

Однако, к удивлению ученых, о полном отсутствии сексуальных партнеров за последний год заявило почти столько же (23%) молодых респондентов — совершеннолетних мужчин и женщин в возрасте до 30 лет. Это в два с лишним раза больше, чем всего 10 лет назад.

Родительский дом — не место для секса?

В популярной культуре миллениалы (родившиеся после 1981 года) изображаются как наиболее сексуально активная социальная группа. Однако последние данные опросов опровергают это представление.

Эксперты полагают, что основная причина этого в том, что американцы теперь в целом медленнее взрослеют, позже вступают во взрослую жизнь, съезжают от родителей, заводят собственную семью и детей.

"Все больше людей в возрасте от 20 до 30 лет не имеют живущего с ними вместе партнера, — цитирует Washington Post профессора психологии Университета Сан-Диего Джейн Твендж. — Понятно, что в таких условиях и секса у них меньше". "Когда ты живешь с родителями, привести к себе в спальню партнера для секса, наверное, все-таки сложнее", — добавляет она.

Неудивительно, что в следующей возрастной группе этот показатель существенно падает. Среди американцев в возрасте от 30 до 40 лет об отсутствии секса за последний год заявили лишь 7% респондентов. В возрастной группе от 40 до 50 лет таких оказалось чуть больше, 9%; в возрасте от 50 до 60 лет — 13%.

Среди пожилых американцев — в возрасте от 60 и выше — вести какую бы то ни было сексуальную жизнь продолжает в среднем каждый второй. Впрочем, за последние 20 лет их доля от общего населения страны выросла почти в полтора раза.

"Порно и компьютерные игры"

Интересно, что среди молодежи (18-30 лет), признающейся в полном отсутствии сексуальной жизни, наблюдается существенный гендерный разрыв. О том, что за последний год у них не было ни одного полового партнера, в этой возрастной группе заявили 28% мужчин — и лишь 18% женщин.

Как написал в "Твиттере" известный американский психолог и семейный врач Леонард Сакс, автор нескольких книг по психологии взаимоотношения полов, такой разрыв его не удивляет: молодые мужчины намного чаще женщин смотрят порнографию и увлекаются видеоиграми.

"Молодые мужчины теперь ЧАЩЕ признаются в ОТСУТСТВИИ СЕКСА за последний год, чем молодые женщины. Скорее всего, среди причин этого — большее предпочтение компьютерных игр и порнографии. Молодые мужчины говорят мне, что и видеоигры, и порно сегодня делаются куда лучше, чем 20 лет назад".

Профессор Твендж в целом согласна с этим объяснением: "Сегодня у людей намного больше вариантов, чем им заняться в 10 часов вечера, чем 20 лет назад: стриминговые сервисы, социальные сети, компьютерные игры, да много чего еще".