Лаборатория занимается восстановлением и оцифровкой тысяч записей испытаний ядерного оружия в надежде сохранить их. На данный момент в распоряжении специалистов имеется около 6,5 тысячи роликов испытаний, которые проводились с 1945 по 1962 год.
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