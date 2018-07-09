Лаборатория занимается восстановлением и оцифровкой тысяч записей испытаний ядерного оружия в надежде сохранить их. На данный момент в распоряжении специалистов имеется около 6,5 тысячи роликов испытаний, которые проводились с 1945 по 1962 год.