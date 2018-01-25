Правительство на "русской" сессии в Давосе в этом году представлял вице-премьер Аркадий Дворкович, он же возглавил российскую делегацию. Вместе с ним на сессии были руководитель ВЭБа Сергей Горьков и основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов, а также глава вашингтонского Атлантического совета Фредерик Кемп и председатель совета директоров итальянской Eni Эмма Марчегалья.

"Впереди президентские выборы. По отдельным показателям дела идут хорошо для президента Путина. Высокая поддержка, усиление влияния России за рубежом. Но если вы посмотрите на экономику, то показатели разочаровывают", - с этих слов начал сессию ее модератор, журналист агентства Блумберг Джон Фрайер.

"Как вы можете убедить инвесторов, собравшихся здесь, в Давосе, что четвертый срок президентства Путина будет другим?" - задал он Дворковичу первый вопрос.

В ответ вице-премьер российского правительства заявил, что не считает показатели российской экономики "печальными".

"У нас исторически самая низкая инфляция - 2,5%. И это реально хорошая возможность для роста реальных зарплат. Что мы уже наблюдаем. Ставка ЦБ снижается, из-за чего появляются возможности особенно для малого и среднего бизнеса и для новых инвестиционных проектов... Мы полностью восстановились от рецессии 2015-2016 годов", - сказал Дворкович.

Инвестиционный климат улучшается, заверил вице-премьер: "И это не только мы утверждаем. Всемирный банк повысил позицию России в рейтинге Doing Business". "Ситуация позитивная", - подытожил Дворкович.

Макроэкономические риски очень низкие. И для следующего президентского срока Россия должна сосредоточиться на улучшении делового климата и структурных реформах, продолжил вице-премьер.

Глава ВЭБа Горьков в свою очередь заявил, что сейчас в России стабильная ситуация с экономикой, но рост базируется на традиционных отраслях. Россия же может быть лидером в новых технологиях. К примеру, в технологии блокчейна. "Мы в этом уже лидеры", - заявил он.

Задача всех больших компаний вкладываться в цифровые технологии, соглашался бизнесмен Мордашов.

Что говорили о санкциях

"Русская" сессия проходит в Давосе за пять дней до ожидаемого представления в США "кремлевского доклада", в который войдут чиновники и представители бизнеса, близкие к президенту Путину. Включение в доклад может привести к введению персональных санкций и заморозке активов в США.

Кроме того, США могут ужесточить уже действующие санкции - в частности, запретить инвесторам вкладываться в российский госдолг.

Но сначала на вопросы о влиянии санкций должны были отвечать иностранные участники дискуссии. "Бизнесу не нравятся санкции, но мы не можем жить в вакууме", - признала Марчегалья из Eni.

Она сообщила, что из-за новых санкций США ее компания вынуждена остановить бурение скважины в Черном море. Речь идет о совместном с "Роснефтью" проекте "Западно-Черноморская площадь". О начале бурения в середине декабря заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Мы получили разрешение, начали бурить, но теперь нам пришлось остановиться из-за санкций. Ситуация неопределенная", - сказала Марчегалья.

Бурение приостановлено не было, заявил и представитель "Роснефти" Михаил Леонтьев газете "Коммерсант". Спустя несколько часов и сама Марчегалья через представителя сообщила, что бурение продолжается.

Кемп из Атлантического совета сказал, что Россия из-за санкций "катастрофически теряет время" в плане развития технологий.

"Мы говорим о санкциях США, но эти санкции не являются самой интересной темой на свете, это вопрос, на который мы не должны тратить столько времени. Мы просто должны работать более эффективно и работать лучше", - парировал Дворкович.

Вице-премьер посетовал на то, что американские чиновники в Давосе избегают общения с российской делегацией. "Американцы прячутся от нас в Давосе, это маленькая деревня, но они не хотят говорить. Они прячутся от реальных обсуждений", - заявил Дворкович.

"Они не отвечают вам на письма по электронной почте?" - спросил модератор. На что Дворкович ответил, что речь идет о других каналах общения.

Ранее днем глава ВТБ Андрей Костин заявил, что Запад при помощи санкций "хочет оказать большое давление на Россию, чтобы Российская Федерация сменила правительство, президента на кого-то более подходящего для них" (об этом он сказал на деловом завтраке ВТБ в Давосе, цитата по ТАСС).

Санкции и действия западных стран в отношении России Костин назвал "экономической войной". А в интервью Financial Times заявил, что не опасается возможных персональных санкций, хотя они могут стать проблемой для ВТБ.

"Любые экономические санкции в отношении организаций - это было бы похоже на объявление войны", - сказал банкир.

"Меня не заботят санкции"

В этом году Дворкович вновь был вынужден отвечать на вопросы многолетнего критика России Уильяма Браудера. Глава фонда Hermitage Capital по традиции пришел на "русскую" сессию в Давосе. Он просил, почему в России до сих пор не наказаны те, кто виновен в гибели юриста фонда Сергея Магнитского. И добавил, что против них введены западные санкции.

"Если вам не нравятся санкции, почему вы не наказываете людей, убивших Магнитского?" - спросил он Дворковича.

"Я не сказал, что мне не нравятся санкции. Меня не заботят санкции. Мы просто работаем. И мы заботимся о людях", - ответил вице-премьер и добавил, что у него нет информации о деле Магнитского.

Вопрос о Магнитском Браудер задает в Давосе не в первый раз. И Дворкович на него уже отвечал - в 2014 году он сказал: "Вы знаете, сколько людей были осуждены по коррупции в прошлом году? Больше, чем когда-либо. Во всех рейтингах Doing Business мы движемся вперед".

Еще раз на вопрос о санкциях вице-премьеру пришлось отвечать в интервью Блумбергу. Его спросили, как себя ощущают в преддверии новых санкций США российские олигархи. На что Дворкович ответил, что в России нет олигархов, а есть "социально ответственные" бизнесмены.

Немного о хакерах

На параллельном заседании форума в Давосе в среду обсуждали вопрос кибербезопасности - один из ключевых в отношениях России и США, особенно после президентских выборов в Америке.

"Я не люблю новые технологии, они портят мою жизнь", - пошутил Костин на сессии "Кибербезопасность общего будущего". По его словам, технологии лишают его многих вещей, к которым он привык - например, приватности.

Костин заявил о необходимости создания своего рода Женевской конвенции, которая бы регулировала вопросы кибербезопасности. Он признал, что опасность представляют кибератаки не только со стороны частных хакеров, но и со стороны правительств.

Глава ВТБ напомнил, что президенты Владимир Путин и Дональд Трамп ранее говорили о возможности создания совместной группы или комитета, на котором представители двух стран могли бы работать над решением проблем в области кибербезопасности. Однако, по словам Костина, американская сторона это предложение не поддержала - дискуссия так и не началась.