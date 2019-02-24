В официальном заявлении, опубликованном надзорным агентством американского минздрава (FDA контролирует качество пищевых продуктов и медикаментов), утверждается, что несмотря на популярность и дороговизну такого "лечения", его эффективность не подтверждена никакими научными исследованиями. Более того, любое переливание крови (или — в данном случае — плазмы), особенно в больших объемах, сопряжено со значительными рисками для здоровья.

Тем не менее клиники, предлагающие подобную услугу, работают уже в нескольких штатах США — и, судя по росту предложения, пользуются большим спросом. При этом, как уточняет Business Insider, каждая инъекция "молодой крови" обходится пациентам в сумму от 8 до 12 тысяч долларов.

По стопам профессора Преображенского

"В настоящий момент заведения, расположенные в различных штатах, предлагают всем желающим инъекции плазмы, полученной от молодых доноров, по цене, достигающей тысяч долларов за процедуру — в качестве лечения от различных заболеваний", — говорится в заявлении, опубликованном FDA во вторник вечером.

Плазма — это жидкая составляющая крови, в которой, в частности, содержатся белки, обеспечивающие ее свертываемость.

Инъекции и переливание плазмы действительно используются в медицине — например, при некоторых заболеваниях печени, когда в крови у пациентов не хватает собственных необходимых белков. Только в США ежегодно проводится более 14 млн подобных операций — это почти 40 тысяч переливаний в день.

Однако омоложение при помощи подобных процедур — расхожий миф, не имеющий под собой научной основы. "Нет никаких клинических испытаний, подтверждающих пользу инъекций плазмы от молодых доноров в предотвращении старения, потери памяти или в лечении таких заболеваний, как старческая деменция, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, болезнь Альцгеймера, сердечных заболеваний или посттравматического стрессового расстройства", — подчеркивает регулятор.

"Проще говоря, — поясняет комиссар FDA Скотт Готтлиб, — мы озабочены тем, что недобросовестные агенты наживаются на некоторых пациентах, навязывая им инъекции плазмы в качестве лекарственного средства".

Амброзия — пища богов

В заявлении FDA не упоминаются конкретные клиники или компании, предлагающие "услуги по омоложению" при помощи инъекций плазмы. Однако там упомянуто, что регулятор рассматривает возможность обратиться в эти компании напрямую, потребовав прекратить "злоупотреблять доверием пациентов и подвергать их здоровье риску".

В то же время американские СМИ и околонаучные издания (в том числе National Post, Business Insider и MIT Technology Review) уже несколько лет открыто рассказывают об этой услуге, предлагаемой компанией Ambrosia. В древнегреческой мифологии амброзией называлась пища олимпийских богов, которая якобы делала их бессмертными.

Стартап Ambrosia был основан в 2016 году в Калифорнии выпускником Стэнфордской медицинской школы Джесси Кармазином. Его бизнес-идея заключалась в том, чтобы переливать желающим плазму крови, взятую у доноров в возрасте от 16 до 25 лет.

По словам самого Кармазина, идея пришла ему в голову, еще когда он был студентом и наблюдал многочисленные переливания. Именно тогда он якобы заметил, что пациенты, которым переливали кровь более молодых людей, чувствовали себя лучше и выздоравливали быстрее.

В том же году компания объявила о проведении клинических исследований, чтобы научно подтвердить пользу этой процедуры. Однако масштаб испытаний был невелик — волонтеров набралось всего 200 человек, хотя изначально набрать собирались 600. Не последнюю роль в этом, видимо, сыграл тот факт, что для участия в эксперименте нужно было оплатить процедуру по стандартной стоимости.

"Нет попросту никаких клинических доказательств [что подобное лечение будет полезным], — цитировал тогда журнал Science профессора Стэнфордского университета Тони Уайсс-Кори, проводившего аналогичные исследования по переливанию молодой плазмы на мышах. — Так что фактически это злоупотребление доверием людей".

Результаты исследований, проведенных "Амброзией", до сих пор не опубликованы. Однако, по данным Business Insider, в настоящий момент клиники компании работают уже в пяти городах США.