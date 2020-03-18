"Я думаю, мы сделаем все, чтобы деньги были получены как можно быстрее", - заявил Трамп на пресс-конференции в Белом доме 17 марта. Мнучин подтвердил, что чеки гражданам планируется выслать "немедленно". "Американцам нужны сейчас наличные. Президент хочет, чтобы наличные были сейчас. Когда я говорю "сейчас", я имею в виду в последующие две недели", - цитирует главу Минфина РИА "Новости".

Мнучин не уточнил, о каких суммах идет речь, но, по данным агентства Bloomberg, американцы смогут напрямую получить около 1 тысячи долларов. Мнучин выписал чеки на 250 млрд долларов, которые должны выпустить до конца апреля, а также на 500 млрд долларов для следующих четырех недель, если сохранится чрезвычайная ситуация.

Предложение раздать всему взрослому населению США по 1000 долларов на этой неделе прозвучало от сенатора-республиканца Митта Ромни. Он напомнил, что конгресс прибегал к подобным мерам во время рецессии в 2001-м и 2008 годах. Ромни также предложил выдавать гранты предприятиям малого бизнеса, пострадавшим от эпидемии, и облегчить финансовое положение студентов.

Администрация Трампа попросила конгресс одобрить пакет мер стимулирования в размере 850 миллиардов долларов для смягчения экономических последствий коронавируса. В эту сумму входит 250 млрд долларов в виде кредитов для малого бизнеса и 50 млрд долларов для спасения американских авиаперевозчиков.

Эти меры могут быть приняты в дополнение к уже одобренному палатой представителей пакету в размере 100 млрд долларов. Благодаря этому законопроекту американцы смогут получить больничные, пособия по безработице и другие льготы, передает "Голос Америки".

Власти США также пошли на беспрецедентный шаг, объявив отсрочку на 90 дней по налоговым выплатам для миллионов американцев. Обычно срок уплаты налогов в Соединенных Штатах истекает 15 апреля. Налоговые каникулы коснутся дохода частных лиц на сумму до 1 млн долларов и дохода компаний на сумму до 10 млн долларов.

Мнучин предупредил сенаторов, что уровень безработицы в США может вырасти до 20% из-за вспышки коронавируса, если не будут приняты необходимые стимулирующие меры, сообщают CNN и Washington Post. По состоянию на февраль уровень безработицы в стране составлял около 3,5%.

Представитель Минфина Моника Кроули уточнила, что во время встречи с сенаторами Мнучин "использовал несколько математических примеров для наглядности, но не подразумевал , что это будет именно так". По данным СМИ, Мнучин также сообщил, что экономические последствия из-за коронавируса могут быть хуже, чем финансовый кризис 2008 года.

Американцы опасаются, что из-за возможного появления множества безработных в стране вырастет преступность, а в связи с коронавирусом защищать простых людей будет некому. В связи с этим люди начали активно закупаться оружием, создавая очереди у дверей оружейных магазинов. Популярностью пользуются пистолеты Glock и пистолеты калибром 9 мм, помповые ружья и дорогостоящие полуавтоматические винтовки AR-15.

"Ходят слухи о том, что может быть введен комендантский час и другие ограничения. Но никто точно не знает, чего ожидать от этой эпидемии, так что люди готовятся к худшему", - цитирует Русская служба BBC менеджера одного из оружейных магазинов в штате Виргиния. Резко выросший спрос немедленно отразился и на биржевых показателях крупнейших производителей оружия в США, чьи акции существенно выросли.

Главным дефицитом в США после объявления чрезвычайного положения стали туалетная бумага и средства для дезинфекции. Полки с этими товарами во всех магазинах Вашингтона и близлежащих пригородов опустели еще две недели назад. Трамп заявил, что непривычно пустые полки в супермаркетах появились из-за того, что американцы "покупают сегодня в три-пять раз больше, чем обычно", и пообещал, что ситуация должна нормализоваться в ближайшие дни. Повышенным спросом также пользуются макароны, консервы и бутилированная вода.

По данным на 18 марта в США не осталось штатов без случаев заражения коронавирусом. Последним штатом, где были выявлены заболевшие, стала Западная Виргиния. Общее число зараженных в стране превысило 6 тысяч человек, а число жертв увеличилось до 108 человек.