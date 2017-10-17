Американцам предложили присоединиться к Центру стратегической коммуникации НАТО в Риге

Госсекретарь МИД Латвии Андрей Пилдегович пригласил США присоединиться к размещенному в Риге Центру стратегической коммуникации НАТО, сообщили в МИД Латвии.

Пилдегович 12-16 октября находился в США с рабочим визитом, во время которого встретился с представителями Госдепартамента, Пентагона, Совета по национальной безопасности, Агентства США по международному развитию и Конгресса.

Он участвовал также в совещании Всемирного банка и Международного валютного фонда и встретился с представителям латышской общины Вашингтона.

Во время встреч с американскими коллегами обсуждалась ситуация с безопасностью в Балтийском регионе, расширенное присутствие НАТО в Латвии, военные учения в регионе, подготовка к следующему саммиту НАТО, военное сотрудничество Латвии и США и укрепление обороноспособности Латвии.

Пилдегович также пригласил должностных лиц США участвовать в экономическом форуме Spotlight Latvia, который состоится в конце октября в Чикаго.

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