Американцам предложили присоединиться к Центру стратегической коммуникации НАТО в Риге

Пилдегович 12-16 октября находился в США с рабочим визитом, во время которого встретился с представителями Госдепартамента, Пентагона, Совета по национальной безопасности, Агентства США по международному развитию и Конгресса.
Он участвовал также в совещании Всемирного банка и Международного валютного фонда и встретился с представителям латышской общины Вашингтона.
Во время встреч с американскими коллегами обсуждалась ситуация с безопасностью в Балтийском регионе, расширенное присутствие НАТО в Латвии, военные учения в регионе, подготовка к следующему саммиту НАТО, военное сотрудничество Латвии и США и укрепление обороноспособности Латвии.
Пилдегович также пригласил должностных лиц США участвовать в экономическом форуме Spotlight Latvia, который состоится в конце октября в Чикаго.
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