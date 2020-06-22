США уверенно опережают другие страны по числу смертей от Covid-19, а хаотичный ответ Дональда Трампа на крупнейший кризис его президентства уменьшает его шансы переизбраться на второй срок на ноябрьских президентских выборах. Белый дом спешит перевернуть печальную страницу и вернуться к избирательной кампании, основным козырем которой до пандемии и карантина была сильная экономика.

После недели ободряющей статистики Трамп собрал первый за долгое время митинг и похвастался успехами. "Ваши доходы немного упали, но мы вернули все обратно. Фондовый рынок бьет рекорды. У нас феноменальная экономика, нас ждет прекрасный третий квартал. И если мы не наделаем глупостей 3 ноября (в день выборов), следующий год для нашей экономики будет лучшим в истории", — сказал Трамп группе сторонников, съехавшихся на выходных в Оклахому посмотреть на кумира.

Поводы для оптимизма у него есть. Обращения за пособием по безработице снижаются уже 11 недель подряд, розничные продажи взлетели в мае на невиданные 18%, разрешений на строительство жилья выписано аж на 14% больше, а промышленники впервые с февраля демонстрируют в опросах уверенность в будущем.

"У нас отличные шансы на то, что экономика восстановится так же стремительно, как она глохла, — сказал за неделю до митинга Трампа его главный экономический советник Ларри Кадлоу. — Я думаю, во втором полугодии нас ждет солидный рост ВВП процентов на 20, а безработица опустится ниже 10%".

"2021-й будет очередным годом солидного, очень солидного роста", — сказал Кадлоу. Энтузиазм Белого дома не разделяет главный независимый оценщик экономической ситуации в стране — глава американского центробанка Джером Пауэлл.

"В последние дни некоторые индикаторы указывают на стабилизацию и даже частичное восстановление экономической активности, — сказал он сенаторам в середине июня. — В то же время выпуск товаров и услуг, равно как и занятость остаются на уровне значительно ниже докризисного, а по поводу сроков и масштабов восстановления существует серьезная неопределенность".

Конец щедрости

В той же статистике, которой хвалятся Трамп и Кадлоу, Пауэлл без труда нашел повод для тоски. Пусть в мае рынок труда восстановился, прибавив 2,5 млн рабочих мест, а безработица сократилась до 13,3%, но ведь еще в феврале она была на рекордно низком уровне 3,5%. За время пандемии 45 млн американцев обратились за пособием.

Промышленное производство пусть и поднялось в мае, но лишь на 1,4%, и по данным центробанка, по-прежнему более чем на 15% ниже, чем в докризисном феврале.

Когда Трамп пришел в власти, он обещал добиться экономического роста "на 4%, а может и на 5% и даже на 6%" в год. В 2018 году он не дотянул до 3%, в 2019-м замедлился до 2,3%. В текущем, по оценке центробанка, рост и вовсе сменится спадом — на 6,5%. Обрушение деловой активности в текущем втором квартале (за апрель — июнь) будет самым драматичным в современной истории США, предупредил Пауэлл. "Пока население не поверит, что с вирусом покончено, полное восстановление маловероятно", — предупредил он конгрессменов.

Советник Трампа Кадлоу назвал прогноз главы ФРС "слишком угрюмым". И предложил рецепт оживления экономики: лишить безработных антикризисной надбавки к пособию, благодаря которой средние выплаты достигли 4 тысяч долларов в месяц.

"Такие деньги отбивают всю охоту возвращаться на работу. Мы людям платим, чтобы они не работали. Больше, чем они раньше получали в виде зарплаты, — сказал он. — На пару месяцев это может и полезно, но в конце июля надо положить этому конец".

Чтобы продлить надбавки, нужно утвердить новый пакет помощи в конгрессе, но сторонники Трампа из Республиканской партии пока блокируют одобренный демократами акт. США уже выделили из казны более 3 трлн, но этого недостаточно, уверены многие.

Пауэлл лично на этой неделе попросил сенаторов не экономить, а потом подписался под письмом 150 экономистов, среди которых есть и его предшественники на посту главы американского ЦБ. Они попросили законодателей усвоить урок финансового кризиса десятилетней давности и поскорее выделить еще денег на стимулирование экономики.

"Недостаточно решительный ответ конгрессменов в период Великой рецессии продлил излишние страдания и сдержал экономический рост. Конгресс не должен повторить эту ошибку", — говорится в письме.

Палата представителей, подконтрольная демократам, уже одобрила очередные 3 трлн долларов антикризисной помощи, однако сенат, в котором большинство у республиканцев, утверждать его отказался, ссылаясь на то, что экономика и без того уже восстанавливается.

Трамп на первом после карантина митинге хвалил себя за то, как он справился с пандемией, и обещал экономическое чудо в 2021 году

Спор возобновится в июле по окончании парламентских каникул, и какие-то деньги точно будут выделены, но скорее всего пакет будет скромнее.

"Тратьте как можно больше!"

Все будет зависеть от статистики — покажет ли она уверенное восстановление активности, сказал советник Трампа Кадлоу. Ждать не стоит, поспорил с ним глава ФРС Пауэлл: экономике нужен мощный стимулятор, чтобы быстро поправиться.

"Чем дольше затягивается спад, тем больше потенциальный долговременный урон от потери рабочих мест и разорения бизнеса. Продолжительные периоды безработицы неблагоприятно сказываются на квалификации работников и перспективах их трудоустройства", — сказал он.

Кроме того, кризис усиливает неравенство и расслоение в обществе, чреватое политическими потрясениями.

"Не все американцы в равной степени ощущают тяготы спада. Скачок безработицы в гораздо более существенной степени затронул наименее обеспеченные семьи, этнические меньшинства и женщин. Если кризис не будет быстро преодолен, разрыв в благосостоянии разных групп населения усугубится, и все усилия последнего рекордного периода восстановления после предыдущего кризиса будут сведены на нет", — сказал Пауэлл.

Он озвучил сложившийся за время нынешнего кризиса консенсус экономистов и международных финансовых организаций: решительная и масштабная денежная инъекция уменьшает вероятность затяжной болезни, которая оставит вечные шрамы на теле экономики и общества. Лучше потратить сейчас и вернуться к прежним темпам создания богатства, чем сэкономить и долго влачить жалкое существование.

Экономисты объясняют неожиданно овладевшую ими тягу к расточительству особенностью катаклизма: мир столкнулся с пандемией, нерукотворным кризисом.

Не то чтобы мы что-то делали сильно не так, а кризис выявил аномалии и теперь нужно устранить перекосы, прежде чем тратить деньги на восстановление. Ничего подобного: мировая экономическая машина работала относительно сносно, организм был здоров и рос, пусть и вяло, но его поразил вирус. И потому операции не требуется, достаточно искусственного дыхания, мощной дозы адреналина в виде антикризисных денежных вливаний — и все запустится с прежней силой.

"Сейчас главное — выйти из этого кризиса с минимальными шрамами. От МВФ такое редко услышишь, но мы говорим: тратьте, — сказала глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. — Тратьте как можно больше!"

Ситуация как никогда располагает к этому: ставки кредитов находятся на нуле, как и инфляционные ожидания. Развитые страны могут брать деньги в долг бесплатно. И история подсказывает, что это надолго, что лишь ободряет сторонников масштабного стимулирования спроса и производства за счет бюджета.

В недавно опубликованной работе три экономиста оценили последствия прошлых пандемий и пришли к выводу, что в отличие от войн, от нашествия бактерий и вирусов мир восстанавливается десятилетиями, и последствия ощущаются в среднем около 40 лет.

В результате, как показал анализ предыдущих 15 эпизодов — от чумы до испанки, инфляция и соответственно ставки займов годами находятся в подавленном состоянии. У этого есть и приятная сторона: бесплатные деньги позволяют властям бесконечно наращивать госдолг, а стагнирующие цены обеспечивают опережающий рост реальных доходов населения.