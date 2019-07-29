Аляска тает в 100 раз быстрее, чем предполагали эксперты

Современные теоретические модели таяния мировых ледников сосредоточены в основном на расплаве, в котором струи талой воды вызывают локальное таяние вдоль поверхности ледника. Однако исследователи недавно выявили неожиданно высокую скорость таяния, используя новую технологию применения сонара, которая позволила им изучить затопленный край ледника, пишет National Geographic.

Океанограф Дейв Сазерленд из Университета Орегона и его коллеги изучали подводное таяние ледника Леконт, расположенного к югу от Джуно на Аляске. Чтобы нанести на карту подводный край ледника, команда использовала гидролокатор многолучевого сканирования, развернутый на рыболовном судне в августе 2016 года и в мае 2017-го. Исследователи также собрали данные о температуре, солености и скорости воды ниже по течению от ледника, чтобы оценить расход талой воды. Исходя из этого команда смогла посмотреть на динамические изменения в расплавах между августом и маем.

Хотя ледники возвышаются над океаном, большая часть таяния происходит под линией моря. Воды на поверхности ледника стекают вниз через трещины во льду, создавая поток под ледником, который также разрушает ледник. Он перемешивает соленую, сравнительно теплую морскую воду и толкает ее вверх по поверхности ледника, что приводит к быстрому таянию льда, сообщает Hightech.fm.

"Мы измерили как свойства океана перед ледником, так и скорости таяния, и в результате обнаружили, что они связаны не так, как мы того ожидали", - рассказала автор статьи и океанограф, профессор Ребекка Джексон. По ее словам, оба набора измерений показывают, что скорости плавления "значительно, иногда до 100 раз, выше, чем предсказывает существующая теория". Исследователи сообщают, что показатели расплава были высокими в оба сезона, но особенно увеличивались с весны до лета.

Тающие ледники Аляски также внесут свой вклад в повышение уровня Мирового океана. На видео, снятом в течение восьми часов с гребня над ледником Леконт, видно, как из ледника вытекает сильный шлейф талой воды, а также как отколовшиеся айсберги кружатся во фьорде.

По данным океанографов и гляциологов, на увеличение скорости таяния подводной части ледника влияет глобальное потепление. Причем эти процессы идут не только на Аляске, но также в Гренландии и Антарктиде, полагают ученые.

По данным исследователей, в настоящее время мировая климатическая система переживает самые заметные по своему размаху изменения. Никогда за прошедшие 2000 лет не происходило такого повсеместного глобального потепления, что подтверждает его антропогенную природу, сообщает Regnum.