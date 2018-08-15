Видео, снятое на вершине, было опубликовано в среду утром.

11 августа французские жандармы остановили восхождение экспедиции. Как отмечают СМИ Франции, мэра Сен-Жерве-ле-Бен Жан-Марк Пейе обратился за помощью к жандармам, поскольку счел мероприятие латвийской группы безответственным с точки зрения обеспечения безопасности. Тем не менее, позже восхождение было продолжено.

В группу входят яхтсмен Марис Бирзулис, альпинист Роланд Лавейкис, дизайнер Алдис Роценс, предприниматели Илзе Сержане, Андрей Страуме и Андрис Цитко, архитектор Эдите Бокане, инженер Матис Калванс, фотограф Кристап Мозгирс. Как пояснил автор идеи Кунштейнс, 10 лет назад он уже поднимался на Монблан, и после восхождения на эту вершину решил поставить себе амбициозную задачу поднять на нее мачту с флагом Латвии, чтобы таким образом "продемонстрировать гордость за свою страну".

10-метровый флагшток, его основание и флаг были упакованы в специальную сумку, которую участники группы во время восхождения на Монблан несли по очереди. Однако 11 августа французские жандармы остановили восхождение участников латвийской экспедиции и изъяли у них 10-метровый флагшток. Это было сделано по просьбе Жан-Марка Пейе — мэр Сен-Жерве-ле-Бена счел мероприятие альпинистов безответственным с точки зрения обеспечения безопасности.

Ранее при планировании экспедиции, представители команды запросили дополнительное разрешение у властей французского города Шамони о взятии с собой флагштока на вершину Монблана, на что был получен письменный ответ: это возможно, при условии, что все принесенное на гору, будет потом убрано.