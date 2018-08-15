Видео, снятое на вершине, было опубликовано в среду утром.
11 августа французские жандармы остановили восхождение экспедиции. Как отмечают СМИ Франции, мэра Сен-Жерве-ле-Бен Жан-Марк Пейе обратился за помощью к жандармам, поскольку счел мероприятие латвийской группы безответственным с точки зрения обеспечения безопасности. Тем не менее, позже восхождение было продолжено.
В группу входят яхтсмен Марис Бирзулис, альпинист Роланд Лавейкис, дизайнер Алдис Роценс, предприниматели Илзе Сержане, Андрей Страуме и Андрис Цитко, архитектор Эдите Бокане, инженер Матис Калванс, фотограф Кристап Мозгирс. Как пояснил автор идеи Кунштейнс, 10 лет назад он уже поднимался на Монблан, и после восхождения на эту вершину решил поставить себе амбициозную задачу поднять на нее мачту с флагом Латвии, чтобы таким образом "продемонстрировать гордость за свою страну".
10-метровый флагшток, его основание и флаг были упакованы в специальную сумку, которую участники группы во время восхождения на Монблан несли по очереди. Однако 11 августа французские жандармы остановили восхождение участников латвийской экспедиции и изъяли у них 10-метровый флагшток. Это было сделано по просьбе Жан-Марка Пейе — мэр Сен-Жерве-ле-Бена счел мероприятие альпинистов безответственным с точки зрения обеспечения безопасности.
Ранее при планировании экспедиции, представители команды запросили дополнительное разрешение у властей французского города Шамони о взятии с собой флагштока на вершину Монблана, на что был получен письменный ответ: это возможно, при условии, что все принесенное на гору, будет потом убрано.
Бывший командующий войсками НАТО: кибервойска нужны США больше, чем космические (4)
СМИ отмечают, что создание космических войск стало...
СМИ ожидают Путина на свадьбе главы МИД Австрии (17)
Президента России Владимира Путина ждут на предстоящем...
Дания построит на границе с Германией забор от зачумленных кабанов (1)
Дания намерена к концу 2019 года построить забор вдоль...
Рим намерен привлечь к ответственности оператора итальянских автострад
Компании Autostrade per l'Italia после обрушения моста в Генуе...
Турция повысила таможенные пошлины на ряд товаров из США
Повышение таможенных пошлин затронуло американские...
TOP новостей
Полиция Литвы оказалась в заложниках у страховщиков: страховка Kasko уже не по карману (46)
Цены на страховку в Литве увеличились в несколько раз,...
Отпуск в Польше: действительно ли там все дешевле? (83)
О польском взморье написано уже так много, что с трудом...
В Москве прошел "Марш матерей" в поддержку обвиняемых по делу "Нового величия" (2)
В Москве в среду вечером прошла акция "Марш матерей" в...
Профсоюзы Литвы поддерживают идею запрета на работу магазинов в выходные дни (32)
Профсоюзы Литвы положительно оценили предложение...
В Крекенаве Успение Богородицы важнее Нового года (2)
Крекенава - городок с населением меньше 2000 жителей, 15...