Альпинисты подняли флаг Латвии над самой высокой вершиной в Европе

Видео, снятое на вершине, было опубликовано в среду утром.
11 августа французские жандармы остановили восхождение экспедиции. Как отмечают СМИ Франции, мэра Сен-Жерве-ле-Бен Жан-Марк Пейе обратился за помощью к жандармам, поскольку счел мероприятие латвийской группы безответственным с точки зрения обеспечения безопасности. Тем не менее, позже восхождение было продолжено.
В группу входят яхтсмен Марис Бирзулис, альпинист Роланд Лавейкис, дизайнер Алдис Роценс, предприниматели Илзе Сержане, Андрей Страуме и Андрис Цитко, архитектор Эдите Бокане, инженер Матис Калванс, фотограф Кристап Мозгирс. Как пояснил автор идеи Кунштейнс, 10 лет назад он уже поднимался на Монблан, и после восхождения на эту вершину решил поставить себе амбициозную задачу поднять на нее мачту с флагом Латвии, чтобы таким образом "продемонстрировать гордость за свою страну".
10-метровый флагшток, его основание и флаг были упакованы в специальную сумку, которую участники группы во время восхождения на Монблан несли по очереди. Однако 11 августа французские жандармы остановили восхождение участников латвийской экспедиции и изъяли у них 10-метровый флагшток. Это было сделано по просьбе Жан-Марка Пейе — мэр Сен-Жерве-ле-Бена счел мероприятие альпинистов безответственным с точки зрения обеспечения безопасности.
Ранее при планировании экспедиции, представители команды запросили дополнительное разрешение у властей французского города Шамони о взятии с собой флагштока на вершину Монблана, на что был получен письменный ответ: это возможно, при условии, что все принесенное на гору, будет потом убрано.
Дания построит на границе с Германией забор от зачумленных кабанов
Дания намерена к концу 2019 года построить забор вдоль...
Рим намерен привлечь к ответственности оператора итальянских автострад
Компании Autostrade per l'Italia после обрушения моста в Генуе...
Турция повысила таможенные пошлины на ряд товаров из США
Повышение таможенных пошлин затронуло американские...
Альпинисты подняли флаг Латвии над самой высокой вершиной в Европе
Участники экспедиции "Монблан 2018" в среду утром...
Доклад: католические священники в США растлили тысячи детей (8)
Более 300 католических священников, работавших в...
TOP новостей
Полиция Литвы оказалась в заложниках у страховщиков: страховка Kasko уже не по карману (25)
Цены на страховку в Литве увеличились в несколько раз,...
Русофония "Кино". Как Виктор Цой собрал разных людей в одной машине Литва - Латвия (11)
Могут ли собраться вместе более разные люди? Валериюс...
Отпуск в Польше: действительно ли там все дешевле? (41)
О польском взморье написано уже так много, что с трудом...
Профсоюзы Литвы поддерживают идею запрета на работу магазинов в выходные дни (9)
Профсоюзы Литвы положительно оценили предложение...
В Крекенаве Успение Богородицы важнее Нового года (1)
Крекенава - городок с населением меньше 2000 жителей, 15...