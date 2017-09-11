Президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал блогера Александра Лапшина, гражданина России и Израиля, которого в июле приговорили к трем годам лишения свободы за посещение Нагорного Карабаха. Текст распоряжения опубликован на сайте президента.
© Sputnik / Scanpix

Алиев подписал распоряжение 11 сентября. Указ вступает в силу со дня подписания.

Лапшина задержали в декабре 2016 года в Минске по запросу Баку. Его обвинили в нарушении законов о пересечениии границы: он въехал на территорию непризнанной Нагорно-Карабахской республики в 2011 и 2012 годах. В Азербайджане его внесли в «черный список» за посещение этой территории без согласования.

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Лапшина обвиняли по двум статьям: «неоднократные публичные призывы, направленные против государства» и «незаконное пересечение государственной границы Азербайджана, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения». Для него запрашивали 6,5 лет лишения свободы.

В июле его приговорили к трем годам лишения свободы. Сам Лапшин отрицал вину. Он говорил, что совершал туристические поездки в Карабах. Ранее Лапшин говорил о намерении добиваться экстрадиции в Израиль.

Телеканал "Дождь"
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