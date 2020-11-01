"Фактически, Армения признала свое поражение. Как вам известно, премьер-министр Армении недавно направил письмо президенту России Владимиру Путину. Это письмо фактически является признанием поражения", - сказал Алиев.Как отметил глава МИД Турции, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган поручил ему "регулярно посещать Баку и действовать сообща". Турция, подчеркнул он, продолжит оказывать Азербайджану поддержку в вопросе нагорнокарабахского конфликта.
Глава турецкого внешнеполитического ведомства добавил, что многие его коллеги уже находятся в Азербайджане, а другие официальные лица, в том числе министр обороны Хулуси Акар, посетят республику в ближайшем будущем.
Накануне Пашинян направил письмо президенту России, в котором, описав ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, попросил определить форму поддержки по обеспечению безопасности территории Армении, на основе "союзнического характера взаимоотношений двух стран" и Соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 1997 года.
Напомним, Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Профессор: вирус изменился, теперь люди заражаются быстрее (72)
Исследования показывают, что коронавирус приобрел...
Кладете маску в карман или сумку? Узнав, чем это может закончиться, больше не будете так делать (17)
Когда все больше и больше муниципалитетов в Литве...
Неухоженные могилы - новая бизнес-ниша: литовцы платят 140 евро в год (5)
В День поминовения усопших люди торопятся прибрать...
За минувшие сутки в Литве установлено 895 новых случаев коронавируса (7)
Национальный центр общественного здравоохранения...
На призыв оставаться дома в День поминовения усопших жители махнули рукой: что происходит на вильнюсском кладбище (15)
Перед длинными выходными жителей призвали не посещать...