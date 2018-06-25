Представитель австрийского правительства Петер Лаунски-Тиффенталь подтвердил в беседе с DW, что в данный момент о создании такого центра ведутся переговоры, в том числе с Тираной.

В свою очередь советник премьер-министра Албании Эндри Фуга заявил в интервью DW, что власти страны не получали подобного предложения. В оппозиции, впрочем, утверждают обратное. Партии, не вошедшие в правительство, даже обвиняют руководство Албании в попытке выторговать членство в ЕС в обмен на согласие стать главной транзитной страной на пути беженцев в Европу.

Чем Албания приглянулась ЕС как центр размещения беженцев

Раньше беженцы прибывали в ЕС в основном через Адриатическое море, однако Италия, Мальта и Греция уже давно не в состоянии принимать мигрантов в массовом порядке. Кроме того, ЕС и Германия намерены выдворять иностранцев, которым отказано в предоставлении убежища.

Между тем Албания вполне может стать альтернативным решением проблемы — в первую очередь ввиду своего географического положения. Небольшая западнобалканская страна расположена на берегу Средиземного моря, где высаживается большинство мигрантов, прибывающих в Европу морским путем. Местный порт Дуррес обладает достаточным потенциалом для принятия и большего количество беженцев.

Мигранты, добравшиеся до берега в шлюпках в сопровождении кораблей европейской погранслужбы Frontex, затем должны были бы зарегистрироваться на албанской территории. В случае отсутствия видимых причин, по которым иностранец мог бы претендовать на статус беженца, его сразу отправили бы назад, в страну происхождения. В свою очередь мигрантов, имеющих шанс на убежище, распределили бы по странам ЕС.

С точки зрения Брюсселя, Албания имеет еще одно преимущество: она пока не является членом Евросоюза. Это означает, что на нее не распространяются, к примеру, Шенгенское и Дублинское соглашения. В то же время Албания является членом НАТО, здесь находится антитеррористический центр альянса. Кроме того, в северной части страны расположен высокогорный массив — естественная преграда для дальнейшего передвижения беженцев.

Готова ли Албания стать центром приема беженцев?

У Албании большой опыт в размещении и содержании беженцев. В 1998-99 годах, во время вооруженного конфликта в Косово, Албания приняла более миллиона косоваров. А в разгаре миграционного кризиса в 2015 году албанские власти основательно подготовились к наплыву беженцев. Однако новые центры приема мигрантов пока практически не использовались: по данным албанских СМИ, в них размещены лишь нескольких тысяч человек.

В Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) подтвердили, что с 2017 года Албания вдвое увеличила свой потенциал по приему соискателей убежища. Кроме того, в данный момент министр внутренних дел республики Фатмир Джафай проводит ряд двусторонних встреч со своими европейскими коллегами, в ходе которых обсуждается и тема миграции.

В отличие от Ливии, через которую также пролегает маршрут беженцев в ЕС, Албания является безопасной страной, расположенной на европейском континенте и непосредственно граничащей с Евросоюзом. Помимо этого, Тирана стремиться к вступлению в ЕС и обязуется соблюдать его стандарты, к примеру в защите прав человека. По данным UNHCR, беженцы на территории страны живут в хороших условиях. В то же время Ливия не выполняет ни один из этих пунктов. При этом у ЕС нет возможности диктовать Триполи свои условия: Ливия является государством, в котором нет единого руководства, контролирующего всю территорию страны.

Сделка с Албанией — на руку Меркель

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер во время своей последней встречи с канцлером Австрии заявил, что поддерживает идею создания центров размещения беженцев в странах, не входящих в ЕС. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт отказался давать комментарии на эту тему: он предлагает подождать итогов внеочередного саммита ЕС по вопросам миграции, который пройдет 24 июня в Брюсселе. Вместе с тем потенциальная сделка с Албанией помогла бы сгладить конфликт между Хорстом Зеехофером и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Спор между лидерами двух из трех партий правящей коалиции разгорелся из-за того, что министр намерен закрыть немецкие границы для беженцев без документов или уже зарегистрированных в какой-либо другой стране ЕС. Меркель же считает, что такая мера противоречит европейским нормам предоставления убежища и немецкому законодательству, а также несправедлива по отношению к таким странам, как Греция и Италия.

С одной стороны, "албанский вариант" стал бы гуманным решением, а с другой — отвечал бы требованиям Зеехофера обеспечить безопасность в Европе: Брюссель имел бы возможность контролировать процесс размещения беженцев в стране, которая при этом не являлась бы членом ЕС.

Хорст Зеехофер остался бы доволен: во время избирательной кампании в баварский ландтаг он смог бы представить сделку как свою победу. Таким образом, правительственный кризис в ФРГ был бы фактически преодолен.

"Албанский вариант": и волки сыт, и овцы целы

При этом "албанский вариант" решения проблемы беженцев мог бы сослужить хорошую службу и самой Тиране. Европейские консерваторы, в особенности Христианско-демократический Союз Германии (ХДС), оказывают давление на правительство Албании, сформированное Социалистической партией.

Изначально планировалось, что на саммите в Брюсселе 28 июня члены Евросоюза примут решение о начале переговоров о вступлении Албании в ЕС. Однако произойдет ли это, пока неизвестно: главной преградой для Тираны может стать несовершенная система правосудия и высокий уровень коррупции.

Впрочем, Албания может добиться благосклонности Брюсселя с помощью сделки по беженцам. При таком раскладе страны ЕС охотно отблагодарили бы балканскую страну. Таким образом, "албанский вариант" устроил бы всех — и Брюссель, и Албанию, и Хорста Зеехофера с Ангелой Меркель.