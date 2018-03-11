Российские военные самолеты совершили в прошлом году рекордное число полетов в зоне Балтийского моря. Об этом в интервью Lännen media сообщил командующий Оборонительными силами, генерал Ярмо Линдберг.
Российские самолеты по-прежнему время от времени летают без заранее определенного маршрута, без связи с диспетчерской службой или без включенных транспондеров.
В некоторых случаях самолеты игнорируют сразу все три требования к безопасности полетов.
При этом Линдберг отметил, что в Финляндии в настоящее время не ощущают непосредственной военной угрозы, и Россия не совершала никаких действий, которые можно было бы воспринимать как угрозу Финляндии.
Напомним, что президент Финляндии Саули Ниинистё в 2016 году в беседе со своим российским коллегой Владимиром Путиным выступил с инициативой о запрете полетов над Балтикой с выключенными транспондерами. Путин согласился с предложением, но при этом отметил, что не только российские самолеты летают над Балтикой, не включая приборы опознавания, и обвинил в нарушении правил также самолеты стран НАТО.
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