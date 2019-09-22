Один из лидеров протестов в Гонконге, Джошуа Вон, находящийся сейчас с группой других активистов с визитом в Вашингтоне, заявил в субботу, 21 сентября, в интервью информационному агентсту AFP, что, по его мнению, "Гонконг из современного города мирового уровня превратился в полицейское государство, где применяется насилие со стороны полиции".
Его мнение поддержала гонконгская поп-певица Дениз Хо, также использовавшая формулировку "полицейское государство" по отношению к китайской автономии. Правительство Гонконга прячется за спину полиции и отказывается искать решение кризиса, заявила активистка.
Ранее Джошуа Вон, Дениз Хо и другие активисты протестов призвали Вашингтон принять закон о правах человека и демократии в Гонгконге (Hong Kong Human Rights and Democracy Act), предусматривающий введение санкций против должностных лиц, виновных в подавлении гражданских свобод в Гонконге.
Официальный Пекин назвал обсуждение подобного закона в Конгрессе США признаком вмешательства "иностранных сил" во внутренние дела Китая.
Причины протестов
Поводом к началу протестов в Гонконге, продолжающихся более трех месяцев, стал законопроект местного правительства, разрешающий экстрадицию лиц, подозреваемых в совершении преступлений, для судебного разбирательства в Пекин. Однако сегодня основными требованиями демонстрантов является ограничение влияния Китая в Гонконге и проведение реформы политической системы с целью гарантировать жителям автономии всеобщее избирательное право. По данным Джошуа Вона , за последние три месяца в связи с протестами власти провинции задержали около 1500 человек. Ему самому и еще примерно 200 активистам, по словам лидера демонстрантов, грозит судебный процесс в связи с протестами в Гонконге.
Новая волна демонстраций
Очередная акция протеста в Гонгконге состоялась 21 сентября в гонгконгском районе Туен Мун. Демонстранты требовали ослабить влияние Пекина в автономной провинции Китая и провести в Гонконге демократические реформы. Вначале демонстрация носила мирный характер, однако ситуация обострилась после того, как митингующие разорвали и сожгли китайский флаг перед одним из правительственных зданий, и на место акции прибыл усиленный наряд полиции. В полицейских полетели камни, те в ответ применили слезоточивый газ и резиновые пули, многие протестующие были задержаны.
Гонконг, который ранее являлся британской колонией, вернулся в состав Китая в 1997 году. С тех пор эта область считается в КНР особой автономией и управляется по принципу "одна страна - две системы". Конституция гарантирует жителям Гонконга право на свободу слова, собраний и прессы.
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