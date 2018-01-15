Анджелину Диаш, обнажившуюся на избирательном участке по выборам президента Чехии, приговорили к трем месяцам заключения условно, а также депортации и запрету на въезд в Чехию сроком на год.
Praha, Čekija
© Shutterstock

Суд в Праге в воскресенье, 14 января, вынес приговор украинской активистке движения Femen, за ее акцию против президента Чехии Милоша Земана. Как сообщило Radio Praha, Анджелина Диаш была приговорена к трем месяцам тюремного заключения условно с отсрочкой исполнения наказания на один год, а также к депортации и запрету на въезд в Чехию сроком на год.

По словам адвоката украинки, Диаш приняла решение суда, чтобы быстрее вернуться на родину, но виновной она себя не признает.

12 января активистка Femen обнажилась на избирательном участке по выборам президента Чехии, где в это время голосовал действующий глава государства Милош Земан. На груди Диаш была написана фраза на английском языке, которая может быть переведена на русский как "Земан — путинская шлюха". Эти же слова активистка выкрикивала.

Охрана президента быстро скрутила Диаш. По ее словам, она хотела объяснить чешской общественности, что "президент демократической страны не может быть другом диктатора Путина".

Deutsche Welle
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