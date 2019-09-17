23-летний Павел Устинов - начинающий актер. Он закончил Высшую школу сценических искусств, снимался в сериале "Трейдер" и фильме Федора Бондарчука "Пассажир".

3 августа его задержали на Пушкинской в Москве во время проведения там акции протеста, а позже обвинили в применении насилия к сотруднику Росгвардии. По версии следствия, во время задержания Устинов оказывал активное сопротивление задерживающему его омоновцу и вывихнул ему плечо.

Сам Устинов не признал вину и настаивал на том, что не участвовал в акции протеста, а ждал друга: "Я стоял в стороне, в одной руке у меня был телефон, в другой наушники, меня заломили, начали бить специальными средствами, я не сопротивлялся ни разу".

Флешмоб в поддержку Устинова начал актер Александр Паль.

"На видео задержания прекрасно видно, что Паша не оказывал сопротивления сотрудникам Росгвардии, ОМОНа и полиции, что он не выкрикивал лозунги. И самое главное, что это видео в суде не рассматривалось как доказательство. Я думаю, что это полностью сфабрикованное дело. Я думаю, что это абсолютный произвол и самосуд. Я думаю, что мы должны обратить внимание властей на то, что произошел очередной самосуд и произвол", - сказал он на видео, которое опубликовал в своем "Инстаграме".

Флешмоб поддержал актер Никита Ефремов. "У меня в памяти еще свежо дело Ивана Голунова, и вызывает восхищение, как журналистский цех объединился. Мне кажется, мы тоже так можем", - сказал он.

Также видео в поддержку Устинова опубликовала актриса Анна Чиповская в своих "сторис" в "Инстаграме".

"Мне страшно, когда такое происходит. Мне страшно физически. Мне страшно, что молодой человек 24 лет не способен доказать в суде свою правоту, так как суд эту видеозапись во внимание не принимает. Меня это удивляет и пугает", - сказала она.

Актер Никита Кукушкин в своем видео призвал коллег не принимать участие в пропагандистских проектах и не сотрудничать с властями. Он также призвал всех прийти в Мосгорсуд на апелляцию Устинова.

"Я как и прежде предлагаю вам не сотрудничать с кинокомпаниями, продюсерами, режиссерами, которые предлагают вам откровенно пропагандистские проекты. Точно так же не играть в спектаклях и не ставить спектакли в театрах, которые выдаются режиссерам только по причине того, что они высказывают некую лояльность власти. Потому как мы своим талантом и энергией питаем эту систему", - сказал актер.

Актер Александр Петров не записал видео, но выложил в своем "Инстаграме" фото в поддержку Устинова. Такую же фотографию выложили актрисы Ирина Горбачева, Светлана Устинова и Виктория Исакова.

"Нельзя оставаться в стороне", - написал актер Григорий Добрыгин.

Поддержку Павлу Устинову актеры также выразили на поклонах после спектаклей.

"Мы, театральное сообщество, верим в его полную невиновность. За этого парня никто не впряжется, никакие олигархи, никакие большие политики, никакие влиятельные люди. Это наверное дело нас, его коллег. Но мы надеемся, что может быть вы хотя бы будете знать, что нам это кажется страшной несправедливостью", - сказал после спектакля режиссер МХТ имени Чехова Александр Молочников.

Ранее он записал видео, в котором призвал коллег рассказывать на поклонах зрителям о деле Устинова. "Журналисты отстояли Ивана Голунова. Рэперы отстояли рэпера Хаски. И я, честно говоря, не знаю, каким словом нужно назвать нас всех, если мы никак не впряжемся в эту ситуацию", - сказал он.

Поддержку Устинову на поклонах также выразили актеры Высшей школы сценических искусств Константина Райкина, которую закончил осужденный, и актеры театра "Сатирикон".

Освободить Павла Устинова также призвали артист Максим Галкин и певец Сергей Лазарев.