В годовщину референдума о независимости Каталонии в Барселоне в понедельник, 1 октября, прошли массовые акции протеста. Всего в течение дня на улицы города вышли около 180 тысяч человек. К вечеру демонстрации переросли в беспорядки: начались столкновения между радикальными сторонниками независимости Каталонии и сотрудниками полиции.
Вечером демонстранты начали штурмовать заграждения у регионального парламента в Барселоне. Участники акции, скрывавшие свои лица, попытались возвести баррикады, а также бросали камни в полицейских.
Кроме того, демонстранты освистали главу правительства Каталонии Жоакима Торру во время его выступления. Торру, который традиционно пользовался поддержкой каталонских сепаратистов, обвинили в том, что он не оказывает достаточного сопротивления Мадриду.
Ранее 1 октября студенты прошли маршем по центру Барселоны. В Сант-Хулиа-де-Рамисе лидеры сепаратистов выступали с речами, а в Жироне была организована сидячая протестная акция на железнодорожных путях на вокзале. Впрочем, по данным полиции, дневные демонстрации почти не отразились на работе транспорта.
Каталония и независимость
Ровно год назад в Барселоне произошли столкновения между полицейскими и избирателями, участвовавшими в несанкционированном референдуме о независимости Каталонии. Согласно опросам, население Каталонии по-прежнему разделено примерно поровну между сторонниками и противниками отделения от Испании. 1 октября 2017 года почти 90 процентов участников референдума высказались за отделение Каталонии от Испании. Однако активность избирателей составила тогда лишь 42 процента.
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