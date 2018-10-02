Радикальные каталонские сепаратисты начали штурм регионального парламента в Барселоне. Всего в связи с годовщиной референдума на улицы города вышли около 180 тысяч человек.
Protestai Katalonijoje
© AFP / Scanpix

В годовщину референдума о независимости Каталонии в Барселоне в понедельник, 1 октября, прошли массовые акции протеста. Всего в течение дня на улицы города вышли около 180 тысяч человек. К вечеру демонстрации переросли в беспорядки: начались столкновения между радикальными сторонниками независимости Каталонии и сотрудниками полиции.

Вечером демонстранты начали штурмовать заграждения у регионального парламента в Барселоне. Участники акции, скрывавшие свои лица, попытались возвести баррикады, а также бросали камни в полицейских.

Статьи по теме:
Миллион каталонцев вышел на улицы Барселоны с требованием независимости  (4)
Пучдемон основал новое движение для объединения каталонских сепаратистов  (1)

Кроме того, демонстранты освистали главу правительства Каталонии Жоакима Торру во время его выступления. Торру, который традиционно пользовался поддержкой каталонских сепаратистов, обвинили в том, что он не оказывает достаточного сопротивления Мадриду.

Ранее 1 октября студенты прошли маршем по центру Барселоны. В Сант-Хулиа-де-Рамисе лидеры сепаратистов выступали с речами, а в Жироне была организована сидячая протестная акция на железнодорожных путях на вокзале. Впрочем, по данным полиции, дневные демонстрации почти не отразились на работе транспорта.

Каталония и независимость

Ровно год назад в Барселоне произошли столкновения между полицейскими и избирателями, участвовавшими в несанкционированном референдуме о независимости Каталонии. Согласно опросам, население Каталонии по-прежнему разделено примерно поровну между сторонниками и противниками отделения от Испании. 1 октября 2017 года почти 90 процентов участников референдума высказались за отделение Каталонии от Испании. Однако активность избирателей составила тогда лишь 42 процента.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Жители Страны Басков ради независимости встали в цепь длиной в 200 км (5)

Десятки тысяч жителей Страны Басков — автономного...

Экс-лидер Каталонии Пучдемон хотел бежать в Россию перед задержанием (12)

Бывший глава каталонского правительства Карлес...

Парламент Каталонии остановил выборы президента автономии (1)

Выборы главы автономии стали невозможны после решения...

В мире

Гибель лидера ДНР Захарченко попала на видео (3)

Последние минуты жизни главы Донецкой народной...

Госдеп США: Сенцова не будут менять на Бута, Ярошенко и Бутину (7)

Русская служба Би-би-си получила от собеседника в...

Акции сторонников независимости Каталонии переросли в беспорядки (7)

Радикальные каталонские сепаратисты начали штурм...

По всему миру наблюдается стремительное исчезновение рек, озер и болот (7)

Болота, реки, озера и другие водно-болотные угодья...

Российские СМИ: Москва хочет обменять Сенцова на Бута, Ярошенко и Бутину (17)

В обзоре российских газет за 1 октября: Попытка...

TOP новостей

Arkadijus Babčenka Marius Laurinavičius

Литовский эксперт о заявлении Бабченко: звучит убедительно, это старая тактика КГБ Свидетельство оппозиционера: "история является правдивой" (106)

Журналист Аркадий Бабченко на своей странице Facebook...

Новые ограничения: тара не уменьшится, но пиво подорожает (10)

Правительство Литвы отклонило предложение депутата...

Один день в Норвегии - сколько это стоит?

Как известно, в Норвегии цены высокие. Согласно...

Лидер литовских партизан Раманаускас-Ванагас застрелен необычным способом (37)

Командир боровшихся с советской оккупацией партизан...

Золотой век для работников: работодатели в Литве предлагают необычные бонусы (44)

Если несколько лет назад работники в Литве с завистью...