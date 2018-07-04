Тем самым с России будет взыскано $ 2,6 млрд, которые "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" по решению Стокгольмского арбитража, пишет "Обозреватель".

"Считаю, что мы можем арестовать акции "Северного потока-1", примерно 35%. Российская Федерация в лице "Газпрома" обладает 51%. От них 35% мы можем арестовывать и возмещать в пользу Украины",— заявила Яковлева.

Сообщалось, что апелляционный суд округа Свеа (Швеция) 13 июня удовлетворил ходатайство "Газпрома" и приостановил исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом" относительно транзита газа через территорию Украины.

"Газпром" подал в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" по транзиту газа.

28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации на сумму $ 4,63 млрд за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме российский газовый монополист должен оплатить $ 2,56 млрд в пользу "Нафтогаза".