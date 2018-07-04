Тем самым с России будет взыскано $ 2,6 млрд, которые "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" по решению Стокгольмского арбитража, пишет "Обозреватель".
"Считаю, что мы можем арестовать акции "Северного потока-1", примерно 35%. Российская Федерация в лице "Газпрома" обладает 51%. От них 35% мы можем арестовывать и возмещать в пользу Украины",— заявила Яковлева.
Сообщалось, что апелляционный суд округа Свеа (Швеция) 13 июня удовлетворил ходатайство "Газпрома" и приостановил исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом" относительно транзита газа через территорию Украины.
"Газпром" подал в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" по транзиту газа.
28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации на сумму $ 4,63 млрд за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме российский газовый монополист должен оплатить $ 2,56 млрд в пользу "Нафтогаза".
Пресса Британии: у НАТО мало шансов и Путин, который будет тихо смеяться
В обзоре британской прессы за 4 июля: Трамп стал угрозой...
Акции "Северного потока-1" хотят арестовать за долги "Газпрома" (10)
Украина может арестовать акции "Северного потока-1". Об...
Двое человек отравились неизвестным веществом близ Солсбери (25)
Полиция британского графства Уилтшир объявила о...
Пропавших в пещере в Тайланде детей через 10 дней нашли живыми (1)
Операция по их спасению продолжалась на протяжении 10...
TOP новостей
Организаторы питания на Празднике песни: еда хорошая (4)
Организаторы Праздника песни заявили, что проблема...
Еврокомисия предлагает Беларуси оценить сейсмобезопасноть БелАЭС (2)
Еврокомиссия (ЕК) в среду официально обнародует отчет...
Торговая война заставляет задуматься о плане Б (15)
Литовские экспортеры с беспокойством наблюдают за...
В больнице вывесили "позорный лист" с фамилиями врачей и количеством назначенных анализов (10)
В приемном отделении Расейнской больницы вывесили...
Экономит и премьер Литвы: Сквернялис едет в отпуск в Испанию
Премьер -министр Литвы Саулюс Сквернялис большую...