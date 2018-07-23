Агентство национальной безопасности США создало группу по противодействию российским угрозам

Ранее в июле о намерении АНБ сотрудничать с кибернетическим командованием США по вопросу противодействия угрозам со стороны РФ в ходе промежуточных выборов в США, написала газета The Washington Post. Создание группы согласуется с деятельностью американской разведки с 2016 года, отметил Накасоне.
12 обвиняемых в кибератаках
13 июля министерство юстиции США обвинило 12 россиян в причастности ко взлому компьютеров Национального комитета демократической партии США, а также к кибератаке на штаб предвыборной кампании кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Все 12 граждан РФ являются сотрудниками Главного разведывательного управления.
Личная ответственность Путина
16 июля в Хельсинки состоялась встреча президентов США и России. Одной из обсуждаемых тем стало предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году. На пресс-конференции после саммита Трамп заявил, что по вопросу о вмешательстве России в ход избирательной кампании он верит как утвердительным заявлениям собственных спецслужб, так и отрицанию этого Владимиром Путиным.
Позднее в интервью телеканалу CBS президент США заявил, что считает Владимира Путина как главу государства лично ответственным за вмешательство России в американские выборы. Трамп подтвердил, что доверяет заключению разведслужб о причастности российской стороны к предполагаемому вмешательству в ход избирательной кампании.
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