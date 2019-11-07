По меньшей мере 20 европейских банков ведут совместную разработку общеевропейской платежной системы, которая заменит американские, включая Visa и Mastercard. Об этом пишет AFP со ссылкой на источники в отрасли.
Эта разработка получила название PEPSI (Pan-European Payment System Initiative). По словам источников, с ее помощью можно будет управлять всеми видами дематериализованных платежей.
Источник AFP в банковском секторе Франции сообщил агентству, что эта идея зародилась еще в 2017 году. Тогда, по его словам, Европейский центральный банк (ЕЦБ) задался вопросом суверенитета платежей в Европе. ”Изначально PEPSI — это не техническая, а политическая инициатива”, — рассказал он. В свою очередь заместитель руководителя главного управления казначейства Минфина Франции Жером Ребул заявил, что в Европе за два года взгляд на вопрос о будущем электронных платежей и платежей по картам значительно изменился.
Руководитель управления пластиковых карт банка BNP Paribas Карло Боверо во вторник, 5 ноября, на конференции, которая была организована Revue Banque, упоминал о подобной разработке, сообщает AFP.
Агентство отмечает, что ни одно финансовое учреждение не подтвердило своего участия в создании такой платежной системы. При этом источники заявили AFP о включении в работу большинства французских банков, а также немецкого Deutsche Bank.
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